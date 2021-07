La actriz, que forma parte del reparto de ‘Donde caben dos’, la nueva película de Paco Caballero, charla con SEMANA sobre las relaciones de pareja

Anna Castillo regresa a la pantalla grande con la película, `Donde Caben Dos´, una comedia coral sobre relaciones sentimentales que está ambientada en un club de intercambio de parejas. La ganadora del Goya a mejor actriz revelación, con tan solo 27 años, se ha convertido en uno de nuestros grandes referentes en el mundo del cine español. Enamorada desde hace unos años de su novia Lara Blanco, con la que no puede evitar presumir de relación a través de sus redes sociales, ha charlado con SEMANA sobre este nuevo proyecto audiovisual y le hemos preguntado, entre otras cosas, si se atrevería a tener una relación abierta con su pareja.

¿Cómo está resultando volver a las presentaciones?

¡Un gusto! Hay festivales que han empezado a hacer cositas. Yo he podido ir a presentar alguna película y es un placer volver a ver a personas que se meten en el cine, hacer preestrenos, encontrarte con compañeros…

¿Esta película va a ayudar al público a sentirse más libre?

¡Sí! Es una manera de hacer recordar que la libertad afectivo-sexual está aquí y que hay que luchar por lo que uno quiere.

¿Has frecuentado algún local de intercambio de parejas?

Durante una época tuve unos amigos que iban mucho a uno de Madrid, y no sé por qué nunca se dio la oportunidad de coincidir en el plan para ir. Nunca he ido y ahora con la pandemia imagino que todos estarán cerrados.

¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cando leíste el guion?

¡A mí me encantó! Yo soy muy fan de una comedia romántica, de una comedia familiar y una comedia romántico-sexual, me pareció una idea increíble. Tenía muchas ganas de trabajar con este director y al enterarme del elenco que participaría en esta película flipé.

¿Se te ha ocurrido alguna vez meter a una persona más en tu relación de pareja?

Yo es que soy un coñazo de persona que voy de uno en uno…

¿Qué te parecen las relaciones abiertas?

Es que no nos han enseñado a entender las relaciones afectivo-sexuales de esta manera, entonces creo que las generaciones posteriores vienen con mucha más sabiduría en todo esto de la que han podido enseñarme a mí.

Con 27 años ya tienes una gran carrera a tus espaldas…

Estoy muy agradecida al público que me apoya. No he tenido ninguna mala experiencia y se han portado conmigo súper bien.

¿Cuáles son tus planes de verano?

Voy a estar de vacaciones como si estuviera en el colegio. Hasta septiembre no vuelvo y voy a aprovechar para descansar.