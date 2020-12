Carmen Borrego se ha confesado con la revista SEMANA sobre la nueva sección que ha creado en su Instagram, en la que cocina para sus seguidores.

En el mismo año en el que Carmen Borrego se alzó como ganadora de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition‘ tras competir contra Bibiana Fernández, Victor Sandoval y El Dioni, ha decidido probar suerte con la cocina. Aunque va paso a paso y, por el momento, tan solo se ha puesto en sus fogones para demostrar su destreza culinaria, quién sabe si esta es solo la antesala para triunfar en talents show como ‘MasterChef Celebrity‘. De momento, la hija de María Teresa Campos solo ha posteado en su perfil de Instagram, sin embargo, todo apunta a que esto tan solo acaba de empezar, pues su nueva sección ya tiene incluso nombre: «Cocina con Carmen«. Con el fin de conocer todos los secretos de este proyecto con tanto sabor, desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con ella y muy amablemente nos ha contado algunos entresijos.

Vídeo: Instagram

A pesar de que, por el momento, solo ha compartido una receta del cocido madrileño y otra de sopa de almendras, Carmen Borrego tiene destreza más que de sobra para cocinar cualquier plato que se le pase por la cabeza. «Siempre me ha gustado la cocina y llevaba tiempo queriendo hacerlo. Al final me he decidido», dice la colaboradora de televisión muy ilusionada. Es un giro inesperado y que cada vez siguen más famosas, de hecho, es muy habitual ver a otros rostros como Bárbara Rey mientras deleita a sus seguidores con alguno de sus trucos más desconocidos. Todavía hay muchos flecos y detalles que afinar, pero ella ya está mano a mano con expertos que le ayudan a grabar cada una de las entregas. Desconoce el ritmo que llevarán sus recetas así como la continuidad con las que se publicarán, sin embargo, son muchas las expectativas puestas en este reto de Carmen Borrego.

Vídeo: Instagram

Carmen nos confiesa que la acogida por parte de sus followers está siendo excelente, cada vez tiene más comentarios que así lo atestiguan y, además, no paran de pedirle diferentes platos. En las últimas horas y tratando de llegar al máximo número de usuarios, Carmen Borrego publicó una encuesta para saber qué plato estaban deseando ver en su cocina. «Me han pedido muchísimo huevos rellenos. Igual ese es el próximo plato», dice la colaboradora. Aunque su nueva sección acaba de aterrizar, desde este medio queremos saber si el siguiente paso podría ser candidata para participar en un talent show como ‘MasterChef Celebrity’. «Todavía es muy pronto para eso», insiste Carmen. Ella prefiere no aventurarse e ir poco a poco, aunque con sus palabras no descarta que podría ser ilusionante, al igual que cocinar con su familia. De este modo, Carmen Borrego sigue los pasos de Belén Esteban, quien ha publicado un libro de recetas con la revista SEMANA que ha resultado ser un éxito.