Hace unos días, Marta Riesco aparecía brevemente en ‘Sálvame’ en un encuentro con Jorge Javier Vázquez y dejaba a todos boquiabiertos después de confesar que le gustaría casarse con Antonio David Flores. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en primera persona del momento por el que pasa y ha tratado de darle normalidad a su relación. Sin embargo, sus planes de futuro podrían quedarse en el aire.

Marta Riesco quiere hacer vida de pareja, salir, darle normalidad a su relación y en un futuro, el tiempo lo dirá, pasar por el altar con el hombre que le ha robado el corazón. Sin embargo, este fin de semana, Raquel Bollo se llevaba las manos a la cabeza después de escuchar las intenciones de la periodista puesto que conocía de primera mano que Antonio David Flores y Olga Moreno no tienen la intención de formalizar mediante papeles su separación. Aunque a efectos prácticos están separados (hasta el punto que el excolaborador de ‘Sálvame’ vive en casa de la periodista), ninguno de los dos quiere presentar una demanda de divorcio y oficializar así que son dos personas solteras.

«Olga quiere que tengan una buena relación, pero nunca han hablado de separación, de papeles. Es un tema del que no han hablado», explicaba la colaboradora de ‘Viva la vida’ después de haber compartido confidencias con la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’. Raquel Bollo tomaba la decisión de hacerlo público porque no entendía que la periodista pensara ya en pasar por el altar, algo que no podría hacer si no se oficializa el divorcio de su pareja. De la misma forma, los colaboradores de ‘Viva la vida’ dejan en el aire la posibilidad de que la pareja vuelva a estar junta en un futuro y por ello no se atrevan a firmar ningún documento.

Por otro lado, la colaboradora también dejaba entrever que la principal prioridad para Olga Moreno eran sus hijos y cómo estos están asimilando todo lo que había ocurrido puesto que todos se habían enterado por la prensa de la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco. «Él siempre ha sido una persona que siempre ha priorizado a sus hijos. Olga lo tiene que asimilar. Piensa en los niños. Apostó a última hora por él. Entiendo que tengas que ser feliz, pero si esta chica no quiere ser famosa, córtala un poco… no hace falta que diga tantas cosas«, opinaba la sevillana.

Por otro lado, Terelu Campos aseguraba que por los pasillos de Mediaset se hablaba de que Antonio David Flores le había asegurado a Marta Riesco que llegaría a un acuerdo de divorcio con Olga Moreno para que ellos pudieran tener vía libre en su relación y disfrutar de su amor.

Centrada en su carrera profesional

En su reaparición en televisión, Marta Riesco también dejó claro que lejos de centrarse en hablar de su vida privada, quería seguir disfrutando de su trabajo y de su faceta como periodista. «Llevo más de 15 años ejerciendo mi profesión de periodista. He llegado aquí por mí misma y porque tengo talento en ciertas cosas. Que se diga que estoy aquí porque estoy con una persona conocida me parece el peor argumento», insistía y dejaba claro que no tiene ni la más mínima intención de participar en ‘Supervivientes’. «No me veo capacitada para ir. No me llama la atención», comentaba.

