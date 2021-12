Antonio David Flores y Olga Moreno han optado por mantenerse en silencio y no ofrecer información sobre cómo han pasado la Nochebuena y la Navidad, y tampoco sobre cómo van a pasar Nochevieja, Año Nuevo y el día de Reyes. Pero el hecho de que estén en el foco de la noticia desde que confirmaran su separación ha hecho que se conozca ahora una información de cuáles son sus planes.

Y es que la expareja ha optado por continuar unida a pesar de la situación familiar. Eso sí, mientras que la presencia de Antonio David está en duda porque se encuentra en Madrid, Olga va a pasar el día de las Campanadas acompañada de la hija que tiene en común con el ex Guardia Civil, Lola, Rocío Flores, la pareja de esta, Manuel, y David Flores, tal y como publica ‘La Razón’. Y lo harán en el domicilio familiar que Olga y Antonio tienen en Málaga. Habrá que esperar para saber si Antonio David se une a última hora a esta reunión familiar.

Lo que sí se sabe es que la expareja estuvo el día de Navidad junto a su hija Lola. No estuvo con ellos Rocío Flores, que este pasado miércoles explicaba cómo había pasado ella el día de Nochebuena y Navidad. Y es que ella prefirió no estar con su familia y pasarla con la familia de su novio. «Ni la Navidad ni la Nochebuena las he pasado con ellos. Me ha tocado pasarla en otro sitio, pero no porque no haya querido. Las he pasado bien, no he cenado en casa de mi padre. Si queréis saber cómo han pasado ellos esos días, preguntadle a ellos. No sé si alguien les ha preguntado», decía sin querer desvelar los planes de otros miembros de su familia.

Antonio David y Olga pasaron la Nochebuena junto a su hija Lola

Pero quedan todavía fechas claves que celebrar esta Navidad. Y es que el Día de Reyes también parece que lo tienen planeado. Olga Moreno, que no ha podido viajar todavía a Sevilla por culpa de la situación del Covid, estará con su familia el próximo día 6 de enero. Así lo asegura el medio anteriormente citado. Pero no estará sola. Olga estará con su hija Lola y le acompañarán también Rocío Flores y David. Los hijos de Antonio David Flores siguen manteniendo una relación estupenda con Olga y también con la familia de esta, por lo que irán a verla.

Rocío Flores ya lo dejó claro este miércoles en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. «Ellos lo dejaron claro, que habían roto un matrimonio, pero no una familia». Rocío Flores se atrevió, eso sí, a puntualizar que siguen juntos a pesar de la situación y que han demostrado su unión al estar juntos en fechas muy especiales: «En los tres cumpleaños hemos estado todos juntos».