Desde que Adara Molinero se adentrara en la aventura de ‘GH VIP’ no ha abandonado la palestra mediática. En un solo reality se enamoró, desenamoró y logró alzarse con el tan ansiado maletín. Su concurso fue un auténtico cóctel de emociones y ella vivió cada una de ellas hasta el final. Quizás ese sea el verdadero secreto de su éxito. La vida de la joven continúa generando mucho interés para sus seguidores, sin embargo, son muy pocos los que conocen cómo está su corazón. La madrileña ha dado grandes giros de timón y es que tras romper con Hugo Sierra, comenzó con Gianmarco con quien rompió hace algunas semanas. Aunque con el padre de su pequeño no había buena relación, su repentina defensa ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Ha tomado la decisión de acercarse al uruguayo? Las redes opinan que sí, incluso hay quien tilda este cambio de ‘estrategia’.

A pesar de que la ganadora de la séptima edición de ‘GH VIP’ ha negado de forma tajante este rumor, las especulaciones se han disparado. Pocos entienden que de repente Adara haya recuperado las imágenes de ambos en su Instagram y que justifique los comportamientos de Hugo en ‘Supervivientes’. Excusa sus cambios de humor, les resta importancia y, de hecho, se muestra comprensiva con el comportamiento del participante en la aventura selvática. «Creo que está pasando un mal momento. Le ha superado la situación, intenta continuamente las pruebas, lo da todo, pero físicamente no puede», decía en la gala.

Entonces negó que se hubiera planteado una segunda oportunidad, pero lo cierto es que sus palabras podrían ser tan solo el preámbulo de que acercaran posturas. «Hay veces en la vida pasan cosas… Me he llevado una bofetada tan enorme que me ha hecho darme cuenta que quiero tener una buena relación con el padre de mi hijo», ha comentado. No obstante, hay que tener en cuenta que Hugo continúa con su romance con Ivana Icardi en Honduras, aunque en los últimos días han sido noticia en más de una ocasión por desafortunados sobre el otro. Tanto es así que Ivana llegó a hacer una chanza sobre la edad de Sierra, lo que no pasó desapercibido para los espectadores del programa.

La sorprendente revelación de Adara

Tampoco han pasado inadvertidas las palabras de Adara en su canal de MTMAD, plataforma de Mediaset. La joven daba un auténtico bombazo que, según muchos, está cargado de misterio y incongruencias. Cuatro semanas después de romper con Gianmarco Onestini, asegura que de nuevo está ilusionada. No ha desvelado el nombre ni ha dado pistas, pero sí algunos detalles de la historia que le hace vibrar. «Le escribí y nunca me contestó. Hace poco me enteré que se acostó con una chica y no sé, no puedo dar tanta información, porque se va a saber. A lo mejor él no se va a acordar que le mandé mensajes. No hablamos ni nada. Hace poco hablamos por primera vez. Es alguien conocido, nunca os diré quién es», apunta.