La pareja sorpresa del verano se ha reencontrado tras varios días separados por culpa del viaje familiar que ha hecho el actor con toda su familia a República Dominicana. Este es el plan que han hecho y que nos ha permitido verlos de nuevo juntos.

La relación entre Mario Casas y Desiré Corderó parece ir viento en popa. La pareja se ha reencontrado en Madrid después de que el actor haya estado de vacaciones en compañía de su familia, como suelen hacer cada verano, en República Dominicana. Después de varios días separados, la pareja ha optado por retomar su rutina y han acudido juntos a un supermercado cercano a la casa en la que reside el actor.

Se han dejado ver con unos looks de lo más veraniegos. Mario Casas no pasaba desapercibido con un bañador rosa estampado con piñas y una camisa blanca con flores de colores. Para completar el estilismo, el actor ha lucido una gorra rosa y unas chanclas poco favorecedoras.

Por su parte, Desiré Cordero se ha decantado por llevar unos shorts con una camisa azul con estampado de lo más tropical. Después de un rato en el interior del supermercado, la pareja ha salido cargada de bolsas. Se han dirigido hasta el coche, momento en el que se han percatado de la presencia de paparazzi en el parking del centro comercial.

Fue la revista SEMANA quien a principios del mes de agosto publicaba la noticia de la nueva pareja sorpresa del verano en exclusiva. La modelo, nacida en Sevilla, fue fotografiada visitando el domicilio de Mario Casas. Unas imágenes que confirmaban que era el romance sorpresa del verano y que demostraban que el artista y su actual pareja ya formaban parte de su día a día. Esto es algo que vuelven a dejar claro ahora, semanas después, cuando han sido fotografiados yendo a hacer la compra.

Durante varios días, Mario y Desiré han estado separados, ya que el actor ha cumplido con un viaje familiar a República Dominicana. De este viaje han dejado constancia en las redes sociales, tanto él como sus hermanos. Se lo han pasado en grande y han vuelto a demostrar la gran unión que existe entre todos los miembros de la familia Casas.

La última relación conocida de Mario Casas fue con la actriz francesa Déborah François, con la que rodó en 2019 la película ‘El practicante‘. Aquella historia fue un verdadero flechazo, pero no duró demasiado. El gallego nunca quiso confirmar ni desmentir su noviazgo con la actriz gala, una desconocida en nuestro país, pero en Francia es ampliamente reconocida. Tanto como Blanca Suárez, con la que Mario Casas mantuvo un noviazgo que duró dos años. Tras la ruptura con la protagonista de ‘Las chicas del cable, dejaba claro que entre ellos sigue existiendo respeto y admiración mutuas: “Es maravillosa, con ella he compartido muchas cosas, es una gran actriz y persona, y me desea lo mejor igual que yo a ella”, decía.