El colaborador de ‘Sálvame’ ha propuesto a Marta López un planazo en pareja después de que la modelo haya tenido que cancelar un viaje fuera de España, en el que iba a cumplir con un proyecto laboral que le hacía mucha ilusión.

Kiko Matamoros siempre ha sido el mejor apoyo para su pareja, Marta López, al igual que la modelo lo ha sido para él en los momentos más complicados. Sin embargo, ahora le ha tocado recibir mimos a la granadina, que después de preparar su maleta para viajar a Bulgaria por trabajo, ha recibido la peor de las noticias. Y es que su viaje se ha cancelado, puesto que no dejan entrar en el país a personas que no sean de allí.

El colaborador de ‘Sálvame’, consciente del duro golpe que ha recibido su pareja, no ha dudado en animarla proponiéndole un planazo para desconectar. Y es que le ha dicho de salir a cenar juntos. Y ella, que necesitaba olvidar el golpe profesional que había recibido, se ha puesto sus mejores galas y se ha preparado para salir a cenar.

«Como estaba medio triste, antes me dijo Kiko que me llevaba a cenar», escribía hace apenas unas horas Marta López. Y es que no hay plan mejor que salir a la calle y disfrutar de una cena en pareja para poder olvidar las penas. Era un viaje que la modelo estaba esperando con mucha ilusión, pero por ahora tendrá que esperar.

Ella misma desvelaba unos minutos antes de hacer público el plan que iba a hacer con su pareja los problemas que ha tenido en la última hora de la tarde. Y es que se enteraba de que no podía viajar a Bulgaria para cumplir con un proyecto profesional que le hacía muchísima ilusión. Debido a la pandemia, Marta López recibía un mensaje de que no podía viajar al país, ya que solo está permitida la entrada a los residentes. Ella, indignada ha comentado que no ha recibido apenas información a pesar de que le han trastocado sus planes laborales.

Ha sido tal su agobio que Marta no dudaba en escribir a la embajada para conocer la situación de primera mano. Y efectivamente, le han confirmado que no puede entrar en el país. Marta López tenía todo planeado para viajar este martes a Bulgaria, pero sus planes han cambiado y ha tenido que continuar con su rutina en Madrid.

Este martes ha decidido acudir a uno de sus hoteles favoritos del centro de Madrid para darse un baño en la piscina. No hay mejor plan para desconectar y más si unas horas antes ha podido compartir confidencias con su pareja en una cena romántica para ahogar las penas tras un varapalo laboral.

Un plan refrescante en la piscina de un hotel en Madrid

La pareja se ha mostrado siempre muy unida. Aunque Kiko Matamoros es más reacio a compartir declaraciones de amor, no ocurre lo mismo con Marta López, que siempre grita a los cuatro vientos lo feliz que está: «Hasta el fin del mundo, todos los atardeceres de mi vida✨ @kiko_matamoros te quiero», escribía durante uno de los planes que hicieron este pasado fin de semana.