Al mismo tiempo que la concursante ganaba el cheque de 200.000 euros, la hija de Rocío Jurado y su marido disfrutaban de una cita para dos en Barcelona.

Después de casi tres meses de concurso, Olga Moreno se convertía en la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ en una edición marcada por la realidad que vivía su familia a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco. Mientras que la mujer de Antonio David Flores recibía su cheque de 200.000 euros y se fundía en un cariñoso abrazo con David Flores, la hija de Rocío Jurado ponía distancia y desconectaba de Madrid gracias a un plan cultural en Barcelona junto a Fidel Albiac.

Este viernes por la noche, Rocío Carrasco y Fidel Albiac disfrutaban de un plan de desconexión junto a unos amigos asistiendo al concierto de Pablo López en el Festival de Cap Roig que se celebraba en Calella de Palafrugell. La pareja llegaba en mitad de una de las actuaciones del que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ para evitar las miradas de la gente.

Una vez sentados en sus asientos, Rocío Carrasco y Fidel Albiac compartían confidencias y simpatías mientras que se divertían con los conocidos temas del artista. Un plan nocturno con el que se olvidaban de lo que estaba ocurriendo en Madrid y con el que hacían oídos sordos a la primera aparición televisiva de David Flores. Una inesperada presencia en plató que ha sido aplaudida y criticada a partes iguales debido a las condiciones especiales del joven.

Antes de que regrese a su sección de ‘Sálvame’, Rocío Carrasco ha aprovechado el fin de semana para irse de viaje con Fidel Albiac y salir así de sus quehaceres diarios. Consciente de que está en el punto de mira, esta escapada romántica ha llegado también en plena polémica a raíz de las bajas audiencias que está cosechando el programa de las tardes de Telecinco durante sus intervenciones. Según pudo conocer SEMANA, Mediaset tenía otras expectativas y se han llevado ciertas sorpresas al ver los datos de audiencia. Asimismo, tal y como ha podido conocer esta revista, el sueldo que estaría cobrando la hija de «La más grande» (entre 2.500 y 3.000 euros) habrían generado cierto recelo en varios de los colaboradores del programa.

Lo que está claro es que en su vuelta al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez Rocío Carrasco no podrá evitar hablar del polémica abrazo entre su hijo pequeño y la mujer de su exmarido. Algo que ha provocado que Terelu Campos muestre su dolor al ver las imágenes al reconocer que no entiende cómo el joven ha podido participar en esa escena. «Hay cosas que no me parecen bonitas y no me parecen que sean convenientes. Hay personas que no deben estar formando parte de un círculo público», decía la hija de María Teresa Campos este mismo sábado en ‘Viva la vida’.

Lo que le dijo David Flores a Olga Moreno en su primera aparición televisiva

Tras recoger su cheque, Rocío y David Flores corrían a abrazar a Olga Moreno y felicitarla por su gran victoria. «Olga, eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida», decía David Flores sin importarle las cámaras y fundiéndose en un cariñoso abrazo con la mujer de Antonio David Flores.

«Mi niño, mi niño«, repetía continuamente la superviviente mientras que se abrazaba al joven y dejaba de lado el cheque de ganador. «Olga Moreno Obrero, la mejor del mundo entero”, se escuchaba decir al hijo pequeño de Rocío Carrasco. Previamente, y tras entrar en plató, la sevillana también protagonizaba un emotivo encuentro con Rocío Flores, quien se mostraba muy nerviosa por volver a ver a la mujer de su padre.