El plan que la familia de Mila Ximénez le prometió que harían en su honor

Mila Ximénez desde hace una semana estaba en boca de todos. La colaboradora había sufrido un empeoramiento en plena batalla contra el cáncer y eran muchos los que permanecían pendientes de la periodista. Tras recibir el alta hospitalaria en silla de ruedas y visiblemente más delgada, la tertuliana abandonó la clínica de La Luz y se fue a su casa. Sus hermanos y posteriormente su hija, Alba Santana, se desplazaron junto a ella y no la dejaron sola ni un momento hasta el final. Este miércoles una furgoneta de una funeraria guiada por Manolo, hermano de Mila, confirmaba que Mila ya no estaba con nosotros, un durísimo varapalo para todos los que la querían. A pesar de que los últimos meses han sido muy complicados, Mila tenía muchos planes por delante y así lo ha explicado el propio Manolo frente a las cámaras durante este jueves.

Mila dejó una hoja de ruta a su familia para que se cumplieran sus últimas voluntades. Les explicó dónde quería estar y con quién cuando ya supiera que su final estaba cerca y sus seres más queridos se esforzaron hasta el final porque así fuera. Ellos escucharon con atención todas y cada una de sus peticiones y, de hecho, hay varias que tienen todavía pendientes de realizar. Una de ellas el viaje del que Manolo habla en el vídeo que te ofrecemos en este artículo, un periplo que harán, aunque ya no esté Mila junto a ellos. Así se lo pidió ella y ellos serán fieles a su palabra.

Este jueves está previsto que Mila sea incinerada y sus restos quiere que viajen con su hija Alba hasta Ámsterdam, ciudad en la que ella vive junto a su marido y sus hijos. Allí Mila vivió alguno de sus mejores momentos, por lo que quiere descansar en ese lugar en el que fue tan feliz. El papel de madre y abuela le hacía estar pletórica y es que la colaboradora estaba muy orgullosa de la familia que tenía, tanto que se preocupaba al máximo de que todos y cada uno de ellos estuvieran bien. Hasta el final todos han demostrado que ser una piña hace mucho más llevadero un momento tan complicado y lo han repetido algunos de ellos en las últimas horas.

Agradecidos con el cariño recibido tanto de famosos como de anónimos, lo que no han aclarado es si Manolo Santana le ha mandado un mensaje de condolencia a su hija. Padre e hija no mantienen relación, por lo que muchos se preguntan si el tenista ha dado el paso o todo lo contrario. Manolo Ximénez prefiere no entrar a explicar si ese mensaje se ha recibido y quiere que sea, en todo caso, Alba Santana quien revele este detalle frente a los medios de comunicación.