La pareja disfruta de un plan de desconexión tan solo un día después del último paso judicial que ha dado David Flores contra su madre, Rocío Carrasco.

El documental de Rocío Carrasco ha marcado un antes y un después no solo en la historia de la televisión, sino también en las vidas de los protagonistas del mismo. Así, intentado mostrarse ajena a todo lo que su madre ha contado en el espacio producido por La Fábrica de la Tele, Rocío Flores ha intentado en todas estas semanas ponerle buena cara al mal tiempo. En su empeño por disfrutar de la vida, la joven no ha dudado en hacer un sinfín de planes de desconexión junto a los suyos para evadirse así de la realidad. Este fin de semana, coincidiendo con el nuevo paso judicial que ha dado David Flores contra su madre, la nieta de Rocío Jurado está aprovechando su tiempo libre para pasar tiempo con uno de sus mayores apoyos, su pareja, Manuel Bedmar.

Rocío Flores está aprovechando el buen tiempo para disfrutar de un plan de desconexión y relax junto a su chico. En concreto, tal y como ella misma ha publicado en sus redes sociales, este sábado, la joven ha disfrutado de un relajante chapuzón en la mejor compañía.

A pesar de que las aguas parecen haberse calmado a la espera de que se estrene la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, la hija de Antonio David Flores ha querido poner distancia para desconectar de su realidad y de las críticas que ha recibido por su defensa a ultranza del concurso de Olga Moreno. Así, la joven está pasando unos días junto a su pareja.

Mientras comparten confidencias entre chapuzón y chapuzón, Rocío Flores y su chicos aprovechan su tiempo juntos para mimarse. «Tormentas de verano«, escribía la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ para titular un pequeño vídeo subido a sus historias de Instagram en donde podíamos verla de lo más cómplice junto a Bedmar.

Sin lugar a dudas, se trata de un plan de desconexión en toda regla que llega tan solo unas horas después de que se hiciera público que su hermano, David Flores, se unía a su padre en su demanda contra Rocío Carrasco por el impago de su pensión. Además, la pareja se relajan y aprovechan el tiempo juntos entre rumores de una posible participación de Bedmar en la próxima edición de ‘GH VIP’, el reality por excelencia de Telecinco que ha comenzado a calentar motores.

Rocío Flores, en uno de los momentos más complicados de su vida

Tal y como publicó SEMANA hace unas semanas, Rocío Flores no está pasando por sus mejores momentos y estaría pasando por sus horas más bajas. Hace unos días, la presión podía con ella y la joven se venía abajo en el debate de ‘Supervivientes 2021’ con Carlos Sobera. «Cada vez que se me ha puesto algo de Olga me he partido la cara por ella y lo seguiré haciendo porque así lo siento. Eso es una realidad. Le moleste a quien le moleste. Eso es así. No lo va a cambiar nadie, se ponga quién se ponga por montera», expresaba la hija de Antonio David Flores al borde del llanto.