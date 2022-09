Las amigas ahora no se ven tanto como les gustaría porque Anabel por ahora no ha acudido al plató de ‘Sálvame’. Eso sí, cuando coinciden en Madrid, no dudan en quedar para ponerse al día. Aunque está claro que hablan con asiduidad a través de sus teléfonos móviles. Han protagonizado un divertido momento en redes sociales cuando han coincidido ambas en el cuarto de baño del restaurante y se lo han pasado en grande.