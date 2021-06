La mujer de Ortega Cano ha encontrado en Gloria Camila el mejor apoyo para superar la derrota en una batalla judicial ante Emilio Salinas, el diseñador de moda.

Ana María Aldón se ha mostrado muy disgustada con la decisión del juez que le obliga a indemnizarle a Emilio Salinas, el diseñador de su traje de novia. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha preferido no hacer mención de este desagradable suceso en sus redes sociales y ha preferido mostrar normalidad en su perfil. De hecho, ha seguido tan activa como siempre y ha compartido con sus seguidores algunos de los momentos vividos en los últimos días.

Aún así, se ha decantado por refugiarse en algunos de sus principales apoyos. Entre ellos, su marido, Ortega Cano, y también la hija de este, Gloria Camila, con la que tiene una relación increíble. Así lo han demostrado siempre y también ahora. La joven ha querido que Ana María Aldón se olvidara de la derrota judicial y se han ido juntas al cine para ver una película.

Aunque no han compartido fotos juntas, ambas se han decantado por hacer un Stories de la pantalla de la sala del cine en la que han visto el filme, ‘En un barrio de Nueva York’. Ana María y Gloria Camila han podido ponerse al día de los últimos acontecimientos de sus respectivas vidas. Siempre están al tanto de todo, pero ahora podría haber sido la colaboradora de ‘Viva la vida’ la que ha necesitado desahogarse tras la última mala noticia recibida.

Ana María Aldón trata de olvidar la mala noticia judicial que ha recibido

No es la primera vez que somos partícipes de la gran relación que hay entre ellas. Además de mostrar una gran sintonía cuando coinciden en eventos, Gloria Camila se deja ver en multitud de ocasiones en la casa donde vive la diseñadora de moda con el padre de esta y su hermano pequeño. Hay que destacar que la joven fue la elegida por Ana María Aldón para que la defendiera durante su paso por el concurso ‘Supervivientes’, donde quedó finalista.

No es el único plan con el que Ana María desconecta

Esta cita con Gloria Camila no ha sido lo único que ha hecho Ana María Aldón para desconectar de la mala noticia que ha recibido. Y es que desde su casa, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha mostrado normalidad y ha compartido todo lo que ha estado haciendo. De hecho, como cada día, ha preparado la comida. Una tarea que le permite desconectar de esta varapalo, del que decía sentirse afectada.

Ana María Aldón ha tratado por todos los medios que en esta batalla judicial resultara vencedora ella, algo que finalmente no ha ocurrido. La mujer de Ortega Cano no podía evitar mostrarse enfadada por el resultado y así lo hizo saber a ABC: «Ninguna de las pruebas presentadas por Emilio Salinas deberían de haberse tenido en cuenta durante el procedimiento. Yo nunca me apropié porque fue una colaboración», declaraba para defenderse.

Ana María, que recurrió a la Audiencia Nacional de Madrid, que dio en un principio la razón al modista condenando a ella a pagarle 4.500 euros, ahora tiene que pagar esta cantidad a Emilio Salinas. Así lo determina el juez que ha llevado su caso, que tomó esta decisión el pasado mes de mayo.