Plácido Domingo ha negado cualquier tipo de vinculación con con la llamada secta de Villacrespo, acusada de trata de personas y delitos de explotación sexual que llevaría operando más de 30 años. «Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso«, ha asegurado el cantante en Monterrey, México, donde ofreció un concierto.

El pasado 19 de agosto se revelaron una serie de pruebas que vincularían al tenor español con esta red, acusada de desfalcar bajo la fachada de una escuela de yoga en Buenos Aires. Según la prensa argentina, hay audios en los que el cantante lírico habría pactado un encuentro sexual. La voz de Domingo aparece en una conversación telefónica con una de las líderes de la organización, Susana Mendelievich, apodada «Mendy», en la que supuestamente acuerdan un encuentro en un hotel. El tenor no está acusado de ningún delito, pero todas las miradas están puestas sobre él.

Plácido Domingo: «Me da tristeza cuando has tenido amigos y te das cuenta de que te han usado»

Hasta ahora, Plácido Domingo no había hecho declaraciones sobre la nueva polémica que salpica su carrera, plagada de éxitos. Tan solo se había limitado a decir que no está imputado en la investigación. Con estas declaraciones rompe su silencio y deja clara su intención de desvincularse de algo que, según explica, no tiene nada que ver con él. «Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta de que te han usado, entonces es así», se lamenta.

La semana pasada se dieron a conocer una serie de llamadas dentro de las investigaciones que tienen lugar en Argentina tras desarticularse la red de explotación sexual. En ellas se vincula a Plácido Domingo. El líder de la secta, Juan Percowicz, fue detenido junto a una veintena de personas. Él y Mendy nombran a Plácido en alguna de sus llamadas, un hecho decisivo en la investigación. «Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en Nueva York y lo recordó ayer”, dicen en los audios según se recoge en el expediente judicial.

La implicación de Plácido Domingo en el «Me too»

Una vez más, Plácido Domingo vuelve a acaparar todas las miradas por un asunto bastante turbio. El escándalo ha provocado que este martes se anunciara la cancelación de un concierto que tenía previsto ofrecer el próximo 16 de octubre en Santiago de Chile. Cabe recordar que él fue uno de los artistas señalados durante el movimiento «Me too». Al menos 20 mujeres acusaron al tenor de besarlas, agarrarlas o acariciarlas por la fuerza en incidentes que datan desde finales de la década de 1980. Esto derrumbó su prestigio a nivel internacional. En 2019 se vio obligado a renunciar a su puesto de director de la Ópera de Los Ángeles después de que una decena de mujeres presentara una denuncia por comportamiento impropio, y la institución abriera una investigación interna.

En febrero de 2020, el intérprete emitió un comunicado en el que aceptaba la responsabilidad y pedía disculpas: «Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones».