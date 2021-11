Pitingo ha compartido un mensaje en las redes sociales que ha preocupado a sus admiradores. Y es que este lunes ha anunciado su ingreso en un centro hospitalario, adonde ha tenido que acudir de urgencia tras notar varios síntomas de deshidratación, así como fiebre alta.

El andaluz ha sido el encargado de contar en detalle qué le ha sucedido. «Buenos días familia, no os asustéis, ayer por la tarde me ingresaron en el hospital porque empecé a vomitar y con diarreas a una velocidad tan rápida que me deshidraté en 40 minutos», arranca diciendo en un post de su perfil oficial de Instagram.

«No es Covid gracias a Dios», dice el artista

«Perdí hasta el conocimiento y tengo bastante fiebre, NO ES COVID gracias a Dios, de momento me están haciendo pruebas para saber qué es», continúa en su post. «Os mando un beso fuerte y la pena que tengo es que tenía toda esta semana de promoción en Andalucía para el concierto del 13 de noviembre en Sevilla y no voy a poder hacerla para que se entere toda Andalucía, pero no importa la salud es lo primero y os juro que el día trece me dejaré el alma en el concierto de SEVILLA. ❤️🙌🏽❤️ Se os quiere», concluye.



Debido a este revés, Pitingo tendrá que suspender el concierto que tenía previsto ofrecer en la capital hispalense la semana que viene, y que forma parte de su gira de espectáculos por distintas ciudades de la geografía española.

Este percance de salud no es el único al que ha tenido que hacer frente el artista. Hace dos años contaba con angustia el mal trago que él y su familia pasaron cuando a su hijo Manuel le diagnosticaron por error un cáncer. Sucedió hace años, pero fue el peor momento que atravesó. Su pequeño estuvo un mes ingresado en un centro hospitalario con síntomas muy similares a los de la leucemia. Por suerte, todo quedó en un enorme susto. Después de realizarle varias pruebas «resultó ser una mononucleosis bestial que daba los mismos síntomas que una leucemia», explicaba en ‘Diez Minutos’. «Fue el peor mes de mi vida».

A raíz de aquella experiencia, el de Ayamonte tomó conciencia de lo importante que es tener salud. Por ello, cuando estalló la pandemia compartió su preocupación por todas las personas que han sido víctimas de esta enfermedad. “Tengo la mente bloqueada si te soy sincero. Tengo tristeza, mucha tristeza, estoy feliz porque mi familia está bien, pero me pongo en la piel de todas las personas que están pasando por esto y los familiares que están falleciendo”, confesaba en abril de 2020, en pleno confinamiento. “No tengo nada que ver con la política, ni quiero, porque estamos hablando de ayudar a las personas”, explicaba el cantante, que no dudó en sumarse, junto a un nutrido grupo de cantantes y rostros conocidos, en el himno de la lucha contra el coronavirus del ‘Resistiré’ que se escuchaba en los balcones de todo el país a las 20:00 horas.

El cantante de está casado desde el año 2008 con Verónica Fernández. A su boda civil asistieron numerosos invitado conocidos como Imanol Arias y su entonces mujer Pastora Vega, la actriz Loles León, Antonio David Flores o el periodista Juan Ramón Lucas.