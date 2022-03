Anabel Pantoja y Omar Sánchez llevan un tiempo separados, una decisión que tomaron tan solo cuatro meses después de pasar por el altar en La Graciosa, Canarias. Sin embargo, la expareja sigue teniendo una buena relación y así lo han demostrado en alguna ocasión. Eso sí, siempre desde la discreción. Pues bien, ahora se conoce una pista clave para saber que esa buena relación y sintonía no solo es entre ellos, también entre varios miembros de sus respectivas familias.

El windsurfista profesional ha compartido hace unas horas una imagen en la que posaba con una sobrina. Una niña que hemos visto en más de una ocasión en el Instagram de Anabel Pantoja. «No es la mejor foto, ni la más bonita, pero es la mejor sensación que puede existir ♥️ No me faltes nunca 🙏», ha escrito Omar Sánchez junto a la instantánea, que dice que no es la mejor, pero que es la que mejor sensación le provoca.

De esta publicación ha llamado la atención otro detalle. Y es que entre los comentarios hemos podido leer el mensaje que le ha querido dejar Mercedes Bernal, la madre de Anabel Pantoja. El comentario ha dejado ver una pista clara de que la familia de la ahora ya expareja sigue en contacto.

Omar Sánchez comparte una foto y la madre de Anabel le comenta

«Mi niña bella que siempre me alegra la vida. Qué ganas de achucharla. Hoy me he derretido con su «Hola merchiii»» 💚💚💚», ha escrito Mercedes orgullosa refiriéndose a una conversación telefónica que ha tenido con la pequeña de la foto. Omar Sánchez sigue hablando con la madre de Anabel y ha sido la madre de esta última la que ha dejado esto más que claro.

Este comentario de la madre de Anabel no solo demuestra que la sevillana y su expareja siguen en contacto, sino que la madre de esta también lo está con el windsurfista profesional. Han sido cuatro años de amor y eso ha hecho que las respectivas familias se tengan mucho cariño. Los familiares de estos se niegan a perder el contacto y a día de hoy siguen en contacto.

Este es el comentario que le ha dejado Mercedes Bernal

Omar Sánchez se encuentra en Canarias, pero está muy informado de todo lo que ocurre en Sevilla, donde se encuentra estos días Anabel Pantoja. Hace unas horas hacía público lo sola que se sentía. La colaboradora de ‘Sálvame’ está notando más que nunca la ausencia de familiares y amigos cuando se encuentra junto a su padre, Bernardo Pantoja, que vuelve a estar ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Eso le llevó a compartir una reflexión: «Qué verdad es que en los momentos más buenos y de disfrutar te sobra gente», declaraba Anabel Pantoja junto a un foto de ella misma, en la que su cara refleja una tristeza que nunca antes le habíamos notado.

Bernardo Pantoja podría encontrarse de nuevo ingresado en el hospital. A pesar de que estuvo ingresado unos días hace unas semanas, este recibió el alta por una mejoría. No están siendo unos momentos buenos para Anabel, que tiene que seguir cumpliendo con su trabajo y sus obligaciones. De hecho, este miércoles estuvo presente en el plató de su programa y nada más acabar, cogió un AVE para la capital hispalense para estar con su familia.

