Piqué ha concedido su primera entrevista hablando de cómo está tras el que es su annus horribilis. Si bien físicamente la pérdida de peso es considerable, lo cierto es que casi nadie sabía cómo se encuentra el futbolista después firmar el acuerdo con Shakira y retirarse. Relajado y aparentemente tranquilo, el catalán ha asegurado que se encuentra «muy bien». Ya no se siente encorsetado al no pertenecer a un club y, por ello, «es libre de decir lo que quiera». Ansioso por hacer muchísimas cosas, ha reflexionado sobre su carrera y sobre lo que le espera en el futuro ahora que ha colgado las botas. «Piensa que he disfrutado muchísimo de mi carrera futbolística, pero ahora tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos, me va a dar la oportunidad de centrarme en otras muchas cosas que quiero hacer», ha comentado junto al youtuber, Ibai Llanos, amigo y socio de Piqué.

El deportista se siente agradecido por la vida que tiene y por todas las posibilidades que se encuentra a cada instante, una situación privilegiada a la que por supuesto no todo el mundo puede acceder. «Tengo la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena. Cada día me despierto por la mañana y la primera frase que digo es: Soy un privilegiado», asegura. Por esta razón intenta aprovechar al máximo cada momento y no dejarse nada en el tintero, pero ¿se arrepiente? «He jugado al límite toda mi vida y lo voy a seguir haciendo«, responde Piqué. Una respuesta ante la que Ibai le ha preguntado si su forma de ser le ha traído problemas, cuestión ante la que ha asentido: «Sé las consecuencias.

Feliz con su plan de vida y con no seguir siempre los pasos del resto, Piqué no parece querer cambiar en absoluto. «Soy así, pero lo he reconocido… Hay gente a la que le gusta hacerlo todo a la perfección y hay gente que es distinta. A mí me gusta jugar al límite, las normas son así, pues intentemos que sean así», explica Gerard. También está satisfecho con su carrera y con el final de la misma, una decisión que no fue en absoluto fácil para él. Según ha podido saber SEMANA la tomó hace meses y el principal motivo han sido sus hijos, ya que se mudarán a Miami y él podrá disponer de todo su tiempo. «Me he ido muy muy feliz, de verdad te lo digo. Estoy muy feliz. Miro hacia atrás y veo que he hecho un viaje espectacular, me he sentido un privilegiado cada día de mi vida durante todos estos años. No podía pedir nada más. Era simplemente vivirlo, porque hay gente que lo tiene y le da miedo vivirlo. Yo me he dedicado a eso, a exprimir cada día de mi vida como si fuera el último, porque me lo estaba pasando bomba. Y espero, ahora que me he retirado, seguir viviendo de esta manera», señala.

Piqué tampoco se arrepiente de haber salido de fiesta, ni del ritmo que ha llevado durante su trayectoria como futbolista. Aunque esto le ha llevado a situaciones incómodas con sus jefes o a copar titulares polémicos, lo cierto es que el catalán volvería a repetir. «Necesitamos ir a comer y cenar fuera, a tener vida social, salir de fiesta… Todo tiene un balance en la vida. Yo he tenido una carrera de casi 20 años y me he cuidado para poder estar ahí, pero es que si no sales de fiesta qué me pongo ¿a salir de fiesta ahora? Es que es obligatorio, si no sales de fiesta durante cinco años… hay algo oscuro. Da igual si eres futbolista o eres camarero, eso da igual», dice. Eso sí, sobre Shakira ha preferido no pronunciarse.