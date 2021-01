Pipi Estrada ha confesado que tiene nueva novia y la forma en la que se conocieron es digna de una película típica de comedia romántica. Vea el vídeo para ver cómo se conocieron en un paso de cebra

El amor en tiempos de pandemia del coronavirus es casi un milagro y es que las nuevas directrices a la hora de relacionarnos con el resto de las personas limitan mucho conocer a una persona con la que iniciar un romance. Esto no ha sido impedimento para Pipi Estrada, que ha anunciado feliz que está de nuevo enamorado y que ha iniciado una relación con una joven de la que bebe los mares y habla auténticas maravillas. El amor ha llegado a iluminar los días del periodista deportivo que ya enamoró a Terelu Campos o Miriam Sánchez.

Vídeo: Europa Press

“Estoy en esa fase de ilusión, en esa fase de que me ha dado vida, de que me rejuvenece, la verdad es que es una persona que me alienta el alma, no me da problemas, yo a ella tampoco, vive en Asturias, yo vivo aquí, pero la distancia física se arregla muy fácilmente cuando la distancia emocional es muy corta”, asegura con ilusión en el rostro Pipi Estrada, que ha encontrado el amor en una joven, cuya conquista es digna de una película típica de comedia romántica. Y es que la forma en la que se conocieron en un paso de cebra y el motivo por el que iniciaron una conversación es tan habitual en este tipo de películas, que parece hasta inverosímil. Aun así, vea el vídeo para escuchar cómo habla el periodista de su nueva novia.