Marta López vende su ropa en un conocido portal de segunda mano, prendas que ella misma ha publicitado a través de su Instagram.

Las influencers se han convertido para muchísimas marcas en el mejor escaparate para promocionar sus productos o prendas de ropa. Cada vez son más las empresas que confían en ellas para que ejerzan como imagen, aunque no todas contratan a las prescriptoras del mismo modo. O bien les regalan la ropa para que la publiciten o bien reciben una cantidad de dinero por compartir sus artículos y etiquetarles, dos formas que llevan a estas jóvenes a dos cosas: ampliar su armario y su fuente de ingresos por partida doble. Y es que muchas de ellas le dan una segunda vida a esta ropa poniéndola a la venta, tal y como habría hecho Marta López en un conocido portal en el que muchas famosas venden su vestuario. SEMANA ha comprobado que muchos de sus vestidos tops, vestidos, faldas o chándales habían sido previamente etiquetados y publicitados en su perfil de Instagram, lo que, sin duda, es cuanto menos llamativo. Se desconoce el impacto que podría tener esta actuación en las firmas, no obstante, no es la única que lo hace. Ni mucho menos.

La pareja de Kiko Matamoros ha puesto en venta más de 640 prendas, cifra que nos ayuda a hacernos una idea sobre toda la ropa que recibe gracias a su profesión. A pesar de que hay muchas de estas piezas que ya han sido adquiridas, hay otras tantas que todavía siguen disponibles para que cualquiera de sus seguidores se hagan con ellas. Marta López procura de vez en cuando subir más productos y recordar a sus más de 230.000 seguidores que deben entrar en la página para echar un vistazo y así hacerse con alguna de las prendas que han pasado por su armario. En su mayoría es ropa ajustada, de tallaje pequeño y que o te sirve como look nocturno o deportivo y todos ellos han aparecido en algún momento en sus redes sociales, hecho que se demuestra en todas las imágenes que te mostramos a continuación.

Aunque los compradores anónimos pasan por alto cómo han llegado estas piezas al armario de las famosas, no todo el mundo está de acuerdo con esta iniciativa. Este mismo martes la propia Marta López anunciaba en una storie una vez más la venta de su ropa e incluso daba facilidades a los posibles clientes mandando si así lo querían fotografías con ello puesto. «Privado si necesitáis foto con algo puesto. Son cosas que me quedan muy apretadas de pecho o grandes. La mayoría me las he puesto una vez o dos o están con etiqueta», ha escrito la influencer. Así Marta aparte de intentar impulsar su venta, podría estar justificándose sobre el motivo por el que estas prendas han acabado en una página web en la que se vende ropa de segunda mano mucho más barata que en cualquier tienda.

De hecho, Marta López detalla las rebajas que tienen los productos que tiene a la venta. Muchas de estos tienen desde un 40 hasta casi un 80 por ciento de descuento, lo que refleja que, aunque la modelo puede hacer mayor negocio, prefiere que su ropa sea más asequible para todo el mundo.