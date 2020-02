«¿Por qué voy a dejar de trabajar si me hace feliz?». Con estas palabras Pilar Rubio dejaba claro a la revista SEMANA cuál es su intención en este cuarto embarazo. La presentadora tiene claro que no va a renunciar a su rutina y, de hecho, su único objetivo es el de adaptarla a su nuevo estado. «Voy a hacer todo lo que pueda. Cuando algo no lo tengo muy claro, llamo a mi doctora y le pregunto (…)», dijo en una entrevista exclusiva. Y es que a la presentadora nada le frena, aunque es consciente de que debe enfrentarse a esta nueva etapa con sosiego y tranquilidad. Pero, ¿cómo lo hace?

Pilar Rubio y Sergio Ramos acuden a su primera revisión ginecológica

Para conseguir el cuerpazo que siempre le ha acompañado, Pilar Rubio trata de mantenerse siguiendo el ritmo que tenía hasta ahora. Hecho que consigue gracias a una estricta dieta, adaptando los ejercicios y peso a su nuevo embarazo y, sobre todo, teniendo su mente ocupada en el trabajo que tanto le apasiona. A pesar de que hace tan solo unas semanas se conoció que había tenido que echar el cierre a su negocio empresarial de ropa, la esposa de Sergio Ramos está centrada en sus otros proyectos profesionales.

Su colaboración semanal en ‘El Hormiguero’ así como todos los actos publicitarios en el que ella es imagen, le obligan a seguir en activo. Sin embargo, la madrileña se muestra encantada con ello, pues, según ha podido saber este medio, este es su objetivo incluso en la recta final de su embarazo. Pilar no quiere renunciar a su vida laboral, ejemplo que han seguido otras compañeras de profesión como Toñi Moreno, quien ha apurado hasta el final estando al frente de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. ¿Quieres saber cuál es su hoja de ruta así como sus secretos para mantenerse en forma? A continuación: