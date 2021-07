Está siendo un verano repleto de cambios para Pilar Rubio tras el fichaje de Sergio Ramos por el PSG. La familia comienza una nueva vida en París, pero los viajes a nuestro país serán más que frecuentes. Como en esta ocasión en la que la colaboradora ha regreso a Madrid junto a sus hijos y ha disfrutado de un divertido plan.

«Nuestro sitio favorito de verano: el autocine», aseguraba emocionada a través de las redes. La orgullosa mamá vivió esta agradable velada junto a sus pequeños, Sergio Jr., Marco y Álex, tan solo faltaba el benjamín Máximo Adriano quien cumplió recientemente su primer añito. Una cálida noche estival amenizada por una divertida película: ‘Space Jam: Una nueva era’. Sin duda una combinación infalible para que los enanos de la casa se lo pasaran a lo grande, no sin antes cenar algo en las ‘food trucks’ que se encontraban en la instalación.

Este autocine cuenta con una gran noria y a pesar de los intentos de Pilar Rubio para que sus pequeños se animaron a contemplar la ciudad desde la alturas, no lo consiguió: «Yo quería montar en la noria y Marco me dijo: ‘pues vete tú solita’. No hubo manera, no estaban en modo aventurero», bromeaba en redes. No les ha acompañado en esta ocasión Sergio Ramos por motivos profesionales, ya que se encuentra inmerso en los entrenamientos con el ‘PSG’.

Pilar Rubio lleva tan solo unas semanas adaptándose a vivir entre dos ciudades, París y Madrid, pero parece que lo está haciendo de la mejor de las maneras. Ya advertía recientemente que el avión iba a ser su mejor amigo. Y es que tiene previsto continuar con sus compromisos profesionales en la capital. «Seguro que me invento alguna afición nueva para las horas de vuelo», añadía.

Un importante cambio

Nueva ciudad, nuevo hogar, nuevos retos… Sin duda, se presenta un curso repleto de grandes cambios para la familia: «París es una ciudad preciosa, la gente es maravillosa. Muchas gracias PSG por cuidarnos tanto. Ya he empezado con mis clases de francés. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo incondicional y todo vuestro cariño. Espero que sigamos compartiendo muchos momentos especiales», aseguraba la colaboradora días después de la presentación oficial del jugador.

Por el momento, la pareja ya se ha dejado ver disfrutando de los lugares más emblemáticos de la ciudad gala, entre ellos, la Torre Eiffel. El matrimonio mostraba recientemente un inolvidable paseo por el río Sena durante el cual se podían ver un sinfín de fuegos artificiales con motivo de la celebración del Día de Francia, el pasado 14 de julio. El monumento más emblemático de la ciudad fue testigo de su amor: “Esto es lo que siento por dentro cada vez que te miro 💥. TE AMO CON LOCURA. Momentos únicos, momentos mágicos, como todos los que paso a tu lado», aseguraba Pilar.