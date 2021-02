Pilar Rubio, Naty Abascal y otros amigos han disfrutado de una agradable comida en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital

Son muchas las ocasiones en las que hemos visto a Pilar Rubio disfrutar de un plan con amigas. La presentadora, que también está muy pendiente de sus hijos y su familia, ha desconectado de las largas jornadas de trabajo y de sus complicados desafíos en ‘El Hormiguero’ disfrutando de una agradable comida junto a Naty Abascal y dos amigos más por el centro de la capital madrileña. La presentadora y la exmodelo guardan una excelente relación y son muchas las ocasiones en las que Pilar ha hablado de Naty, un referente para ella a lo largo de los años.

Pilar Rubio y Naty Abascal derrochan glamour por las calles de Madrid

En esta cita, inevitablemente el estilo no podía faltar. Pilar Rubio eligió para la ocasión un look muy casual y desenfadado, siguiendo fiel a su tónica estilística y lució unos pantalones vaqueros, una camisa y un trench clásico. A sus pies, unas zapatillas deportivas y complementó con un bolso XXL en negro. Por su parte, Naty optó por un look más elegante y calentito compuesto por unos pantalones negros y un jersey multicolor. Completó el lookazo con una bandolera en rojo.

Junto a las dos de las mujeres más fashionistas de nuestro país, acudieron sus dos representantes, que además también son amigos. Tal y como muestran las imágenes que os ofrecemos a continuación los cuatro disfrutaron de este domingo. A pesar de las temperaturas no eran las más agradables e incluso en momentos puntuales la lluvia acontecía, los cuatro no quisieron perder la oportunidad de dar un paseo mientras intercambiaban confidencias y hablaban de todo un poco.

El cariño que le guarda la presentadora a la exmodelo

Pilar Rubio nunca ha escondido la admiración que guarda por Naty Abascal. De hecho, en más de una ocasión le ha dedicado bonitas palabras. «ELLA, @natyabascal mi superwoman favorita. Cada minuto que paso a su lado es tremendamente enriquecedor. Ella es sabia, divina, trabajadora incansable, visionaria, divertida, elegante, bella, cariñosa, generosa, mágica, positiva, inspiradora… ella es ÚNICA. Gracias por dejarme disfrutar de ti, ¡¡¡TE ADORO!!!«, escribía hace un tiempo en su perfil de Instagram junto a una fotografía de las dos juntas.

Hay que recordar que tal es la gran relación que guardan entre ambas que Naty Abascal fue una de las invitadas sorpresa de la boda de Pilar Rubio con el futbolista del Real Madrid. De hecho fue muy sonada su aparición ya que incluso se habló de que Abascal se saltó la petición de Pilar Rubio de que sus invitadas no usaran ciertos colores para sus trajes de invitada, entre los que estaban el rosa, el color que Naty utilizó. Ella se plantó en la catedral de Sevilla con un impresionante vestido fucsia firmado por Oscar de la Renta que acaparó todas las miradas.