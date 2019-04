Pilar Rubio desvela el secreto de su maquillaje de boda

View this post on Instagram

Entrenando técnicas válidas para competición e incluso para defensa contra una posible agresión… Desde hace años me llamó la atención el kick boxing y lo empecé a practicar por motivos de falta de tiempo, entre trabajo y maternidades , demasiado intermitentemente, pero me he propuesto ponerme más en serio y ser más constante, que es la única manera de avanzar. Gracias por tu motivación sensei @david_kick_boxing, sin ti no sería posible. #training #kickboxing. . Training techniques valid for competition and even for defense against possible aggression … For years I was struck by kick boxing and I started to practice for reasons of lack of time, between work and maternity, too intermittently, but I have proposed get more serious and be more constant, which is the only way to move forward. Thank you for your sensei @david_kick_boxing motivation, without you it wouldn't be possible.