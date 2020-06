Durante esta cuarentena, Pilar Rubio nos ha mostrado muchas facetas de su vida: sus trucos para que sus hijos coman de todo, cómo coser tu propio vestido o qué ejercicios realizar durante el embarazo. La presentadora de televisión se encuentra ya en la recta final del embarazo y ha querido compartir con todos sus seguidores una de las mayores preocupaciones de las mujeres: el peso que se coge durante el mismo. Pilar también ha querido desvelar que se encuentra en la semana 31, lo que indica de que tan solo le quedan dos meses para dar a luz a su cuarto hijo.

Pilar Rubio ha desvelado su actual peso y lo que pesaba

De momento, la pareja no ha desvelado el sexo del bebé que esperan. Pero Pilar y Sergio Ramos ya tienen tres niños, Sergio Jr, Marco y Alejandro, por lo que desconocemos si seguirá siendo un compañero de juegos para los niños o por el contrario se convertirá en la hermana más cuidada para los tres niños. Lo que sí sabemos es que la pareja está muy emocionada por la llegada del nuevo miembro a la familia. A pesar de que ni Sergio ni Pilar han querido desvelar todavía el sexo del bebé que esperan, la presentadora de televisión sí que ha desvelado otros detalles.

En su última publicación de Instagram, red social donde se ha vuelto muy activa, ha querido preguntar a las mamás embarazas que pronto darán a luz cómo llevan el embarazo y además si tienen nervios. «Yo estoy en la semana 30 más cinco. Eso quiere decir que me quedan practicamente dos meses para dar a luz. Hoy he pensando que es un buen día para medirme y para pesarme, a ver qué tal voy», ha anunciado Pilar Rubio en su cuenta. Después, también ha querido compartir los resultados con sus seguidoras: «Me he medido y pesado. El contorno de la barriguita llega ya a 90,5 cm. y peso 68,1 kg. Teniendo en cuenta que sin estar embarazada peso 60 Kg y mido 1,72 m. no voy mal del todo…¿cómo lo lleváis vosotras? 😘», ha desvelado.

Pilar Rubio ha ganado 8 kilos durante el embarazo

Tal y como decía Pilar Rubio, su peso habitual sin estar embarazada es de 60 kilos, por lo que tan solo ha engordado unos 8 kilos aproximados en los siete primeros meses de embarazo. Lo habitual es ganar entre 1,5 a 2 kilos en el primer mes trimestre; de 4,5 a 5,5 kilos en el segundo trimestre; y de 2,5 a 3,5 kilos en el tercer trimestre. Esto se traduce en que Pilar Rubio va siguiendo lo más recomendable (siempre en términos generales). La presentadora de televisión sigue una dieta equilibrada y ejercicio físico para recuperar la silueta después de dar a luz, algo que nos muestra siempre en sus redes sociales. Además de dar consejos a todas las futuras mamás.