La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha reaparecido en un evento público después de la emotiva despedida de Sergio Ramos del Real Madrid y esto es todo lo que ha contado sobre el momento en el que se encuentra.

Justo apenas unos días después de que Pilar Rubio estuviera en la despedida de su marido, Sergio Ramos, del Real Madrid, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha vuelto a protagonizar un evento público al presentar un producto nutricional, ‘Beauty Elixir. Sana Expert’. Este tipo de productos son muy necesarios para ella, ya que tiene que compaginar el trabajo con sus cuatro hijos, Sergio, Marco, Alejandro y Marco Adriano.

Ella misma ha asegurado que muchas veces puede llevar todo adelante porque duerme muy poco, «porque al final no quiero quitarle horas a mi familia y tampoco a mi trabajo. Tengo que sacrificar la parte del descanso, pero bueno, ya descansaré en verano o cuando se pueda. A mí trabajar me hace muy feliz y eso me carga las pilas», ha desvelado a Europa Press.

Pilar Rubio está feliz con la familia que ha formado con el futbolista. «Nos entendemos muy bien los seis, con los niños también, como son tan diferentes… tienen esas edades en las que demuestran ya sus intereses. Juegan juntos y nos encanta jugar con ellos. Mis niños tienen momentos que se aman y otros que se aman. Yo les dejo que experimenten. Intento hablar con ellos», confiesa sobre su manera de hacer las cosas cuando entre los pequeños hay peleas.

La presentadora lleva ya años siendo una cara conocida de la televisión, sobre todo en los últimos años, que protagoniza una de las secciones más increíbles de ‘El Hormiguero’: «Mis hijos están acostumbrados. Desde pequeños han visto a su madre en la tele, para ellos es lo más normal del mundo. Es el trabajo de su mamá».

«Siempre tiene que haber parte de tu alma en el hogar que vives»

Ahora que están instalados en su nueva casa, Pilar Rubio y Sergio Ramos están felices. Aunque han recibido ayuda externa para decorar su nuevo hogar, el matrimonio ha puesto su toque personal: «Siempre tiene que haber parte de su alma en el hogar en el que vives. Vas a pasar muchas horas ahí y es el reflejo de nosotros», confiesa rotunda.

De cara a las vacaciones de verano, Pilar asegura que hace muchos años que dejó de hacer planes para sus vacaciones. «Cuando deje de trabajar, podré pensar en las vacaciones. Por ahora estaré al pie del cañón. Me gusta variar, me gusta conocer otras ciudades, otras culturas, que tus vacaciones sean experiencias nuevas».

¿El futuro?

Como no podía ser de otra manera, la pregunta sobre el futuro de Sergio Ramos y por tanto, de toda su familia, no se ha podido obviar. Aunque se ha comentado mucho sobre la posibilidad de que se vayan a París, Pilar es cauta: «Dicen tantas cosas… Saben más que nosotros. No sabemos qué va a pasar y hasta que no haya una situación real, no nos vamos a plantear nada, ningún plan, porque es absurdo. Hoy estamos aquí y ya veremos lo que pasa. Lo que tengo claro es que esté donde esté, conciliaré mi vida familiar con la laboral, porque para mí es súper importante».

Vídeo: Europa Press.

«Sergio Ramos es mi complemento en la vida perfecto»

Pilar Rubio no para de dedicar bonitas palabras a su pareja, con el que se casó en 2015 después de varios años de relación. «Sergio Ramos es mi complemente en la vida perfecto», empieza diciendo. «Creo que nos entendemos bien y realmente tenemos muy buena sintonía y creo que sabemos qué queremos para nuestros hijos. Ese criterio común es lo que nos mantiene unidos. En nuestra casa no hay poli bueno y poli bueno, los dos seguimos el mismo criterio y tenemos claro cómo educar a nuestros hijos y creo que hacemos buen equipo».