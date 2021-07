Pilar Rubio desvela cuánto pesa un año después de haberse convertido en madre por cuarta vez

Por todos es conocido el cuidado que tiene Pilar Rubio por la alimentación y por hacer deporte casi a diario. La mujer de Sergio Ramos acaba de llegar a Madrid después de unas vacaciones en familia y lo primero que ha hecho es acudir como hace una vez al mes es ir a visitar a su nutricionista. Esta es la persona que le ayuda a organizar su dieta con recetas de cocina ricas y bajas en grasas.

«Hoy he venido a ver a mi nutricionista, mi visita mensual. Me toca pesarme, medir la grasa…», empieza diciendo Pilar Rubio desde la consulta. Su nutricionista ha querido explicar qué le hacen cada mes a la colaboradora de ‘El Hormiguero’: «Es una medición de la grasa, el agua y el músculo que tienes», desvela. Pilar ha querido dejar claro antes de ver su peso que tenga en cuenta que acaba de llegar de unos días de vacaciones. «Después de las vacaciones no te prometo nada», dice ella divertida.

Cuando se ha subido a la máquina que le hace toda la medición, Pilar Rubio ha visto que su peso está en 60 kilos, algo que está muy bien para los 1,72 cm que mide de altura. Cabe destacar que no solo las vacaciones podrían haber sido un problema para ver aumentado su peso, sino que además, hace apenas un año que se convirtió en madre por cuarta vez tras dar a luz a su hijo Máximo Adriano.

Pilar Rubio desvela cuánto pesa un año después de dar a luz

Su nutricionista, contenta con los resultados, le ha explicado a la colaboradora de ‘El Homiguero’ que ha hecho los deberes a pesar de haber estado de vacaciones unos días: «Estás en 60 kilos, que es un índice de masa corporal de 20,3 para tu estatura, que está muy bien. Lo que vemos es que tienes una muy buena masa muscular y que la mantienes alta. También tienes muy poquita grasa. Siempre tienes muy poquita grasa porque constitucionalmente eres así . Además, con todo el deporte que haces tiene un perfil más típico de deportista. Para todo el ejercicio que haces y lo bien que comes, el balance muscular está muy bien», le ha comentado la nutricionista.

Este ha sido el momento perfecto para que Pilar Rubio desvele que el hecho de que esté tan concienciada con la vida saludable es gracias a ella, que es la que organiza sus planes de comidas: «Tiene su recompensa porque ella me pone unas recetas muy ricas que a una le apetece comerlas», explica agradecida.

Una nueva vida

Su nueva vida no ha cambiado sus planes de tener cuidado con la alimentación y para encontrar huecos para hacer deporte. Desde hace unas semanas, Pilar Rubio se adapta a vivir entre París y Madrid, algo que por ahora lleva bien. Ya aseguró que el avión sería su mejor amigo, ya que no dejaría de cumplir con sus compromisos de trabajo en la capital española a pesar de que su marido ha iniciado una nueva etapa con el Paris Saint Germain.

“Esto es lo que siento por dentro cada vez que te miro 💥. TE AMO CON LOCURA. Momentos únicos, momentos mágicos, como todos los que paso a tu lado«, escribía la colaboradora del programa de Antena 3. «Si te quiero más, exploto», decía el sevillano por su parte.