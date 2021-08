Pilar Rubio deja a todos en shock al levantar 140 kilos con sus glúteos

Las proezas de Pilar Rubio no solo se disfrutan en el plató de ‘El Hormiguero’ en el que colabora a pesar de haber empezado una nueva vida en París, tras el fichaje de Sergio Ramos por el PSG. La presentadora también se ha acostumbrado a escandalizar a propios y extraños a través de sus redes sociales, donde no solo presume de cuerpazo y de familia idílica, sino también del trabajo que hay detrás de lo que todos entienden como una vida fácil que, en realidad, no lo es tanto. Si bien es cierto que Pilar Rubio es dueña de un cuerpo de infarto, lo que no todos recuerdan es que para ello debe trabajar muy duro en el gimnasio, así como cuidar con mimo su alimentación para así impactar con cada foto por su impresionante físico.

Hace unas semanas Pilar Rubio compartía con sus seguidores cuál es su rutina alimenticia y su dieta ideal, pero ahora ha dejado al descubierto uno de los ejercicios que realiza de manera rutinaria y al cual debe agradecer su piropeado derrière. Con una barra de musculación cargada con hasta 140 kilos, la presentadora se la coloca sobre las caderas para realizar elevaciones del tren inferior para así después presumir de unos glúteos de acero y un derrière de infarto que quita el hipo a todos. Un vídeo que está causando sensación en las redes sociales y es que no todos eran conscientes de que Pilar Rubio fuese capaz de coger tanto peso con la única intención de redondear y elevar su trasero.

Pilar Rubio aparece en el vídeo del que todo el mundo habla tonificando la parte trasera de su anatomía con uno de los mejores ejercicios para esculpir la silueta centrando la mayor parte del trabajo en el citado grupo muscular. Se conoce como ‘hip thrust’ y con él se logra tener un derrière tonificado y duro, más elevado y con forma más redondeado que tanto gusta a sus seguidores. Eso sí, a la vez está trabajando los cuádriceps, los isquiosurales, el abdomen y los erectores de la columna. Un ejercicio muy completo que, quizá con algo menos de peso de los 140 kilos que levanta Pilar Rubio, te puede hacer poseedor de un glúteo casi tan perfecto como el suyo.

Hace unos días nos sorprendía con otros ejercicios centrados en los glúteos, esta vez desde la piscina de su nueva mansión de París. Una de sus primeras interacciones con sus seguidores en el que será su nuevo hogar y que nos ha permitido ver cómo es el palacio en el que ha emplazado su nueva vida al lado de Sergio Ramos y sus cuatro hijos. Véalo a continuación:

Vídeo: Instagram