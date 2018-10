Pilar Rubio le declara la guerra al feminismo: “Criticar es gratis”

La colaboradora de ‘El Hormiguero’ vuelve a ser noticia. ¿El motivo? Unas declaraciones que ha dado en una reciente entrevista en la que habla de las críticas recibidas a través de Instagram de cómo está criando a sus tres hijos, fruto de su relación con el jugador de fútbol Sergio Ramos. Pilar Rubio ha querido zanjar el tema: “Quizá todas estas que reclaman la igualdad o el femenismo en plan radical tendrían que apoyar al resto de las mujeres”, ha dicho.

Ha sido criticada incluso por su forma de vestir

Pilar Rubio fue criticada incluso por llevar vestidos ajustados durante el embarazo, por su temprana vuelta a ‘El Hormiguero’… “Criticar es gratis”. La colaboradora al programa de Pablo Motos ha aclarado que intenta que esas críticas no le afecten a su día a día. Durante su entrevista a ‘XL Semanal’ también ha asegurado que todas esas críticas a través de las redes no tienen nada que ver con su día a día en la calle: “La gente por la calle es supercariñosa”, ha dicho.

Presumía de barriguita con este ceñídisimo vestido



Sobre esas críticas recibidas por la ropa que se ponía durante el embarazo, refiriéndose precisamente a una foto en el que lucía un sugerente vestido ajustado en blanco ha dicho al mismo medio: “Precisamente recoge más la tripa, muchas veces he llevado cinturón pélvico porque me sujetaba la barriga y el vestido elástico hace el mismo efecto, recoger, y es beneficioso. Es que criticar es gratis y la ignorancia es muy atrevida”.

Regresó al trabajo dos meses después de dar a luz

Pilar cree que no se debería de criticar a una madre ya que todas intentan hacerlo de la mejor manera posible y continúa explicando: “También veo que muchas madres que critican a otras porque no están con sus hijos debido a que están trabajando, a lo mejor, en vez de estar criticándolas por las redes, deberían estar cuidando de sus hijos. O a lo mejor es que les sobra el tiempo”.

La colaboradora de ‘EL hormiguero’ volvió al programa únicamente dos veces después de dar a luz a su tercer hijo y las críticas no tardaron en llegar: “Es que yo soy autónoma, no todo el mundo es funcionario y no todo el mundo tiene las mismas condiciones laborales. Yo decido cuándo me incorporo a trabajar y tengo mis razones personales para hacerlo. Y creo que eso se tiene que respetar, igual que una mujer que quiere estar seis meses o un año, o dar el pecho hasta los tres», ha dicho referente al tema.

No ha sido la única criticada por su faceta como mamá

No es el único rostro televisivo que ha sido criticada tras ser madre. Recordad también a Tania Llasera. La presentadora también se ha visto envuelta en más de una polémica y ha sido acusada en más de una ocasión por ciertos comentarios que ha hecho tras ser madre. Pero ella nunca ha temido a esos haters y ha respondido siempre ferozmente.

Ha concedido a ‘XL Semanal’ una entrevista en la que habla también de kick-boxing

Para ella, sus tres hijos, fruto de su relación con Sergio Ramos, son lo más importante