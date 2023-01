Tamara Gorro anunciaba hace apenas unas semanas que tanto ella como Ezequiel Garay habían decidido poner fin a su relación después de haberse dado una segunda oportunidad. Ahora están a punto de vivir el primer Día de Reyes separados, pero ella no quiere regalos materiales y va más allá. Justo en una etapa personal complicada, ella solo quiere pedir «equilibrio» para superar los momentos delicados.

«MI CARTA A LOS REYES MAGOS. Y vosotr@s, ¿qué pedís a los Reyes Magos? Queridos Reyes Magos, este año seré concreta, solo pido… equilibrio. Que todos tengamos un estado emocional equilibrado. Que la salud no sea un motivo de desequilibrio. Que unos no tengan tanto y otros tan poco. Que aparezca la pócima que pueda provocar la misma sonrisa para todos. Simplemente equilibrio para la vida», ha desvelado sin miedo Tamara Gorro.

La ‘influencer’ desvela qué ha pedido a los Reyes Magos este año

Para Tamara Gorro no está siendo la mejor etapa. Sigue centrada en superar una depresión, además de que ha tenido que iniciar una nueva vida, separada del padre de sus hijos Shaila y Antonio. Fue el pasado lunes 12 de diciembre cuando la ‘influencer’ sacó fuerzas para hacer pública su ruptura definitiva con el futbolista. Lo hizo a través de un rotundo comunicado: «Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún medio de comunicación. Ezequiel y yo hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado.Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien. Es algo muy DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente compresión y respeto. Gracias».

Tamara desmintió una posible deslealtad por parte de Ezequiel

Tamara Gorro ha querido ser discreta a la hora de hablar sobre su separación, pero ha asegurado que «evidentemente un motivo para dejar una relación tiene que haber». Sin embargo, desmintió todas las informaciones que saltaban por los aires estos días asegurando que «es mentira», refiriéndose a una posible deslealtad por parte de su ex. «Es que de verdad, Eze perdóname porque sé que no quieres nada de esto por protegerme a mí y protegerlo a él pero es que es mentira. No hay ni infidelidades ni discusiones. Es mentira«, decía al respecto visiblemente enfadada.

Tamara Gorro también quiso aclarar que se encuentra «bien. No estoy mal. Estoy nerviosa ahora. Estoy bastante nerviosa», contaba. Y es que están siendo unas semanas complicads de hacerse a su nueva vida. Además, quiso añadir que está «llevándolo, pues como cualquier persona que rompe con su pareja. Es una nueva vida, es una nueva etapa. Tengo 35 años y llevo con él desde los 21. Llevo con él toda mi vida. Es una etapa nueva«, decía al respecto. ¿Conseguirá para el nuevo año encontrar ese equilibrio?