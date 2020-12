El presentador de televisión ha querido hacer una confesión (entre risas) sobre lo que tiene en mente hacer en una de sus zonas íntimas.

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores de televisión que más programas presenta en Telecinco. Su divertida forma de presentar, así como su manera de entrevistar a los personajes que acuden al plató de ‘Sálvame’ o a los concursantes de las ediciones de los diferentes ‘realities’ que presenta hace que haya ganado el primer puesto como presentador para la mayor parte de nuevos formatos de la cadena.

Pues bien, este mismo jueves, cuando presentaba un jueves más la gala de ‘La casa fuerte 2’, Jorge Javier Vázquez volvía a dejar claro dónde radica su éxito. Y es que volvía a protagonizar un momento de lo más divertido cuando habló de sus partes íntimas y un detalle sobre ellas que no te dejará indiferente.

Efrén Reyero y Marta López llevan días siendo protagonistas de la actualidad. Y lo han vuelto a ser en el plató de ‘La casa fuerte 2’, donde se ha hablado de su situación y de que hay muchos asuntos que le distancian de Marta López para una reconciliación. Uno de ellos es el de la distancia, según el mismo Efrén desvela.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado al exconcursante del reality que qué edad tenía, a lo que respondía que tiene 38 años. En este momento, el presentador de televisión le ha dicho: «Pues como decía mi padre, ‘Ya tienes pelos en los huevos'». Él y Efrén, así como todos los colaboradores que estaban en el plató no han podido evitar reírse. Efrén, muy rápido, no se ha querido quedar callado y le ha respondido: «No, porque me hago el láser».

La confesión de Jorge Javier sobre una de sus zonas íntimas

Entonces, Jorge Javier aprovechó para confesar que él ha estado pensando en depilarse esa zona íntima también: «¿Sabes que estoy pensando yo también? Me voy a quitar la vergüenza y lo voy a hacer». Es que me da vergüenza hacérmelo, pero ya lo voy a hacer», decía convencido de que va a dar el paso.

Efrén lo ha animado para que fuera con él a su primera sesión. «Tenía mi reparo… porque la señora me cogiera los… Pero tengo una doctora que me lo hace muy bien. No voy a decir su nombre pero precisamente mañana voy», añadía después haciendo así su última confesión íntima.

No todo lo cuenta en los platós de televisión

El hecho de ser una de las caras más conocidas de la televisión y que tantas horas en los platós hace que conozcamos muchas cosas sobre su vida privada. Además, el hecho de ser activo en las redes sociales también nos permite ver qué hace en sus ratitos libres. Sin embargo, hay ciertas parcelas de su vida que quiere mantener en secreto, aunque no siempre lo consigue.

Hace apenas unas semanas, se hizo público el encuentro que tuvo con su expareja, con el que mantiene una relación estupenda a pesar de que rompieron su relación. Entre compromiso profesional y compromiso profesional, Jorge Javier Vázquez quiso hacer un hueco en la agenda para quedar a comer con su expareja, Paco. A pesar de que pusieron fin a su relación, parece que ambos mantienen una increíble relación de amistad. Tanto es así que no dudan en ponerse al día cuando sus respectivas agendas se lo permiten.

Un encuentro del que no habla ni en la tele ni en las redes

Jorge Javier Vázquez y Paco quedaron para comer en el restaurante italiano Giovanni de Madrid. Y es que es fácil ver al presentador de televisión, ya que desde hace unos días lleva el pelo en color azul, que ahora se ha convertido en un tono grisáceo. Normalmente estrena nueva imagen cuando empieza con un nuevo reality en televisión. Aunque hasta ahora nos había sorprendido con su color de pelo natural y con un rubio platino, desde hace unos días ese azul se ha convertido en un gris oscuro.

Varios testigos apuntaron que ambos acudieron al local con una vestimenta oscura. Jorge Javier estuvo mirando su móvil con las gafas de ver. La expareja pidió dos cervezas y dos platos para compartir. Un entrante y uno de los platos de la casa, spaguetti alla bosconara, con boletos, láminas de trufa, yema de huevo, pimienta y queso pecorino.

La química entre ambos la percibieron algunos de los comensales del restaurante, que a sabiendas de quiénes se trataba, estuvieron muy pendientes. Algunos de ellos apuntaron que Jorge Javier Vázquez le dio incluso un regalo a Paco, que iba en una bolsa negra. Después de disfrutar de esta comida, ambos abandonaron el restaurante.

No todo lo que pretende Jorge Javier mantener en secreto, termina quedándose solo para él.