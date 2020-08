Preguntado por la herencia de su padre, Javier Santos ha sido muy claro y ha hecho hincapié en que no ha pensado nunca en ella porque «todo lo que tengo lo he ganado trabajando». Además, el DJ y productor de música ha asegurado que el hecho de no haber seguido su carrera musical se debió a una «fuerza externa que quería que yo no cantase«.