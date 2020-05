6 El motivo que los distanció

«Siempre que me ha necesitado he estado ahí, cuando no era conocida le he facilitado trabajos, ha vivido en mi casa, ha sido la hermana con la que más trato he tenido. A partir de ahí se cortó mucho la relación y a raíz del último ‘Gran Hermano’ Laura me cogió y me llamó y me dijo que cómo estaba y que me fuera a su casa. Fui, vi a mi sobrino, me estuvo diciendo de perdonar a Estela y ahí empezamos de nuevo a hablar. En todo el tema del coronavirus ha estado muy presente y yo le estoy muy agradecido porque ha sido maravilloso volver a sentirme cerca de mi familia», aseguró también Diego en dicho vídeo.