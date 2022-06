Natalia, la que fuera compañera de Chenoa durante la primera edición de ‘Operación Triunfo’, no ha faltado a la boda de su amiga celebrada este viernes, 17 de junio, en Mallorca. Después de disfrutar de una señalada jornada, la cantante ha cogido un vuelo para volver a la capital. Un regreso un tanto accidentado que ella misma ha querido compartir con todos sus seguidores. «Ha sido horrible», ha confesado.

El avión tuvo que volver a despegar al llegar a Madrid ante la incredulidad de todos los pasajeros. «Hemos tenido un aterrizaje de emergencia cuando íbamos a tocar tierra, pero ya tocando tierra hemos tenido que despegar otra vez. Ha sido un aterrizaje horrible. No nos dicen qué está pasando. Tenemos a la Guardia Civil aquí. Estamos en medio de la pista», ha querido denunciar públicamente. La cantante ha mostrado, además, cómo había distintas ambulancias apostadas cerca del avión, también varios dispositivos policiales que vigilaban la escena con detalle.

El susto de Natalia

Desde el interior del avión, Natalia ha compartido distintos vídeos en los que ha contado cómo estaba viviendo los hechos y ha recordado que el susto estaba siendo mayúsculo para ella ya que le da miedo volar. «Y encima yo tengo aerofobia. Me he hartado de llorar. Me da mucho miedo y lo he pasado fatal», ha subrayado. También se ha mostrado muy molesta porque ningún miembro de la tripulación había dado explicaciones a los pasajeros mientras el avión seguía parado en medio de la pista.

Finalmente, todo ha quedado en un importante sobresalto. Natalia ha explicado que el incidente se había debido a un fallo en el tren de aterrizaje. «Imaginaros que cuando estábamos en tierra en Madrid vuelve a despegar. Hemos tenido unas turbulencias… y cuando aterrizamos se queda parado en medio de la pista. Ha sido horrible, pero estamos bien. Lo peor de todo es que llevamos un buen rato en el avión, nos van a poner una escalera y ahora la escalera se ha estropeado y no pueden traerla», explicaba. Nada más salir del avión, la de Sanlúcar de Barrameda ha tranquilizado a sus fans: «Ya estamos en tierra, por fin, cinco horas hemos tardado en llegar. Hemos tenido dos aterrizajes y lo he pasado fatal. Encima me toca a mí que me da miedo volar».

Natalia ha acompañado a Chenoa en su gran día junto a otros miembros de aquella primera edición del ‘talent show’ que fue una auténtica revolución y que arrancó en 2001. No han faltado tampoco Geno Machado, Alejandro Parre y Gisela. Todos ellos han aprovechado su estancia en Mallorca para combatir las altas temperaturas con un refrescante chapuzón en la playa. «Con unas de las personas más importantes de mi vida, en el paraíso», indicaba Natalia en redes lo que refleja la excelente conexión que mantiene con estos.