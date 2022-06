Pepe Navarro e Ivonne Reyes han coincidido en los juzgados después de que la presentadora le interpusiera una demanda por presunto acoso y amenazas. Después de un rato en el interior de los juzgados, el presentador de televisión ha salido y no ha tenido reparo en contar qué ha ocurrido. Y aunque está feliz por la resolución, asegura que no debería de pasar por ese trance: «La Fiscal pide mi absolución, considera que no se ha cometido ningún delito y ya está, pero son cosas muy desagradables», ha empezado diciendo.

Tampoco ha tenido problemas en lanzar otro ataque a Ivonne. «Yo lo que quiero es la paz, venir a un juzgado no le gusta a nadie y vivir de esa manera es una forma de vida que ha elegido ella, pero no favorece ni a ella, ni a su entorno y naturalmente ni a mí ni a nadie absolutamente», termina diciendo rotundo.

Pepe Navarro se pronuncia tras ser absuelto

Vídeo: Europa Press.

Ivonne Reyes, por su parte, también ha querido pararse con la prensa. Lo ha hecho ya sin mascarillas y gafas de sol, dos complementos con los que decidió llegar a los juzgados de Violencia sobre la Mujer para pasar desapercibida. Asegura sentirse «muy orgullosa de haber llegado hasta aquí y ser escuchada».

La actriz desconoce que dictaminará la sentencia, pero asegura que para ella ya es un gran paso: «No sé qué pasará mañana, si le condenarán o no, pero la verdad es que es un gran paso. Para mí es un gran paso por lo menos que me escuchen, sentirme escuchada y sentir que por fin después de tantas denuncias se haya admitido. Sí que quería decirles también a todas las mujeres y sobre todo a las jóvenes que están empezando, y las que no somos tan jóvenes, que he tardado, pero que ya sé el camino, ya sé cuales son los pasos. No permitan insultos, vejaciones y que se puede parar, aunque estemos en programas de televisión, aunque estemos de cara al público, no todo se puede permitir porque trabajes en un programa de televisión o porque vengas a hablar. Los insultos, las amenazas, las injurias hay que denunciarlas».

Ivonne Reyes, agradecida por sentirse escuchada

Vídeo: Europa Press.