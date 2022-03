«Habla de tus hijos, los hermanos de Alejandro, que no son todos», dijo Ivonne Reyes a Eva Zaldívar tras un tenso enfrentamiento con ella en ‘Viernes Deluxe’. De este modo, puso en duda la paternidad de uno de los hijos que tuvo fruto de su matrimonio con Pepe Navarro, unas palabras que lejos de caer en saco roto, han terminado en los juzgados. Así se ha conocido este lunes, pues tanto Pepe Navarro como su exmujer, Eva Zaldívar y sus hijos demandarán a la venezolana y es que no se piensan quedar de brazos cruzados y recurrirán una vez más a la justicia.

Eva Zaldívar cargó contra ella en directo cuando entró por teléfono y le pidió que su hijo se hiciera la prueba de paternidad. «Te agarras a cualquier cosa. Sabemos perfectamente quién es nuestra familia. Tú sí que no quieres y por ello te agarras a cualquier cosa. Ivonne dices tantas mentiras y me has hecho tanto daño en mi vida… Pasa página, que Alejandro se haga la prueba y ya está. Alejandro es bienvenido a nuestra familia y lo será siempre. Deja de acosar», dijo. Aunque le pidió que cerrara este capítulo, lo cierto es que esta guerra está lejos de acabar.

Eva Záldivar y su familia han dicho públicamente que Alejandro debería someterse a una prueba de paternidad que demuestre que es hijo de Pepe Navarro, un resultado que haría que le acogieran en su familia. «Demuéstralo ya y hazte la prueba de ADN y Alejandro también porque Alejandro es bienvenido a nuestra familia, que quede claro», rogó Eva a Ivonne Reyes. Tras muchos años envueltos en juicios Ivonne y Pepe, fue en el año 2018 cuando entraron en escena los hijos de Pepe y Eva Zaldívar. Andrea, hija mayor del ya extinto matrimonio presentó un recurso para revisar la sentencia de paternidad con unas muestras que no se habían recogido de forma lícita.

Ivonne Reyes insiste en que Pepe Navarro es el padre de su hijo, a pesar de lo que algunos puedan llegar a pensar. «Mi hijo no se pregunta quién es su padre porque ya lo sabe, él ya sabe cien por cien que su padre es Pepe Navarro», aseguró. Alejandro Reyes no quiere tener ninguna relación con él, ni tampoco recibir ninguna pensión por su parte. «La vio y se descojonó de risa. Le pareció que era surrealista. Ahora no quiere tener ningún tipo de relación con su padre. Renunció a la pensión barata que le daba», comentó. No se plantean realizarse ni ella ni su hijo ninguna prueba, pero sí defender su verdad hasta el final.