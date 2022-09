Muy emocionada y sin poder contener las lágrimas, así ha recibido Penélope Cruz el Premio Nacional de Cinematografía. La actriz ha estado acompañada por su madre y por su hermana, Mónica Cruz, también por grandes amigos como Goya Toledo y Luis Tosar. Durante su discurso de agradecimiento, en el marco de la 70 edición del Festival de Cine de San Sebastián, ha recordado a una persona clave en su vida: Javier Bardem.

Penélope Cruz ha querido dedicar este último galardón a su «marido, Javier, y a mi hijo y a mi hija, que son lo más maravilloso de este mundo». También ha confesado que era un verdadero honor recibir este reconocimiento a su trayectoria. «El cine es y ha sido mi pasión desde niña. Desde que soñaba en el salón de la casa de mis padres con mundos por explorar más allá de nuestro barrio». La actriz ha donado la cuantía del premio, dotado con 30.000 euros, a la plataforma anti desahucios, a un fondo asistencial para actores y a la lucha contra el cáncer.

El emotivo mensaje de Penélope Cruz

«Mi infancia era fantasear con actuar, con vivir tan intensamente la vida que pudiera abarcar muchas vidas a través de decenas de personajes que ensancharían mi corazón, mi imaginación y mi conocimiento del mundo. Por eso, ante todo, tengo mucho que agradecer a mis padres que tuvieran la generosidad inmensa de apoyarme en un camino que, a priori, les era tan ajeno. Sin ellos, sin su apoyo, su esfuerzo, yo no estaría hoy aquí recogiendo este premio. Sin ellos no habría nada», ha comenzado diciendo la actriz durante su emotivo discurso de agradecimiento.

La intérprete madrileña, que ha elegido para la ocasión un conjunto dos piezas en color rosa de su firma fetiche, Chanel, se ha emocionado cuando ha recordado a su padre. Mirando al cielo, le dedicaba las siguientes palabras: «Gracias papá, donde estés, hubieras disfrutado mucho de este momento. Gracias mamá, por todo. La entrega con tus hijos sigue siendo para mí, hoy, un modelo de referencia para entender la vida».

Además, Penélope Cruz ha recordado a directores destacados de su trayectoria profesional y, por supuesto, ha tenido una mención muy especial con Pedro Almodóvar. «El director con el que más veces he trabajado y espero que muchas más. Una de las personas que mejor ha relatado nuestro país, una figura imprescindible para entender el cine. No el cine español sino el cine en general. A Pedro le debo mucho, no solo por los trabajos que hemos hecho juntos sino porque te lleva a tal nivel de exigencia que en esa búsqueda siempre he terminado descubriendo algo nuevo sobre mí misma». El jurado que entrega el galardón destacó de la intérprete ser «una de las cabezas visibles de una generación, la de los años 90, que supuso una renovación del cine español».