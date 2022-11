En los Informativos de Telecinco hay talentos insospechados y es que sus rostros habituales no solo son profesionales de la comunicación, sino también de la música. El año pasado fue David Cantero el que dejó a la audiencia en shock al desvelar sus dotes musicales tocando la guitarra con un grupo, mostrando una faceta insólita de la que pocos tenían constancia. Pero un compañero le ha adelantado por la derecha, haciendo lo propio con el piano y subiendo la apuesta con una prodigiosa voz. Se trata de Pedro Piqueras, que lleva unas semanas sorprendiendo con sus inesperadas declaraciones en una entrevista en la que incluso se queja de ‘Sálvame’ o habla de su desconocido vínculo con la Reina Letizia. Pero si de sorprender va la cosa, ahora lo ha hecho con mayúsculas con un vídeo que ya se está convirtiendo en todo un fenómeno viral.

Pedro Piqueras no es muy dado a compartir contenido en sus redes sociales, de ahí que atesore tan solo 5.000 seguidores en Instagram. Pero seguirle ha merecido la pena para aquellos que se han encontrado con el regalo de un nuevo vídeo colgado en su perfil, en el que muestra lo bien que se defiende al frente del piano e incluso cantando, lo que para muchos es una proeza de la que no le creíamos capaz. Y es que el presentador hace alarde de ser un gran músico y un buen cantante. Y además lo hace desde la comodidad del salón de su casa, lo que nos abre además las puertas de su intimidad como nunca antes.

El presentador de Informativos Telecinco nos ha mostrado una estampa cotidiana en su propio hogar, compartiendo protagonismo con su perra Violeta, la que más valora sus dotes artísticas, aunque en ocasiones no lo demuestre: “Violeta prefiere que deje de tocar. Creo que me está pidiendo una de sus galletas”, escribe con humor Pedro Piqueras para contextualizar el vídeo que ha dejado a muchos boquiabiertos, pues no conocían su buen manejo con el piano, el cual acompaña con su voz. ¡Vea el vídeo y disfrute del momento!