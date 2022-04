La entrega de los Premios Fotogramas 2021 ha regresado por todo lo grande. Por su alfombra roja ha desfilado nuestros actores y actrices más queridos de la pequeña y gran pantalla. Paula Echevarría, Ana Belén, que ha recibido un Premio Honorifico, Paco León, Emma Suárez y Pedro Almodóvar, entre otros, fueron algunos de los que no se quisieron perder este gran evento. SEMANA, que no quiso perderse el evento, charló con el director sobre su vuelta a España, de la que aseguró encontrarse muy cansado y también sobre otros temas en los que no se ha sentido tan cómodo, como la de su polémica con la marquesa de Griñón.

Feliz por la nominación de Penélope Cruz en los premios del cine más importante del planeta, Pedro Almodóvar no quiso pasar la oportunidad de mandarle un mensaje a Tamara Falcó tras su comentada guerra pública y es que, el cineasta y la marquesa, mantienen desde hace días un enfrentamiento en redes sociales por un motivo más que sorprendente: ¡el demonio!

Todo comenzó por las palabras del manchego ante las palabras de Will Smith al alegar, a modo de disculpa, que el demonio había venido a por él y que por eso se había producido ese momento violento por su parte. Unas palabras que al director le parecieron absurdas, tal y como expresó en la columna que escribe para el diario La Razón, y que provocaron que la hija de Isabel Preysler escribiera por redes sociales en alusión directa a él: “El demonio existe”. Un zasca que ha obtenido respuesta por parte de nuestro oscarizado director y que podrás escuchar dándole al play en el siguiente video.