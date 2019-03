Pedro Almodóvar habla sobre su sexualidad y cómo lo llevaba su madre

Pedro Almodóvar nunca ha acogido con buen agrado el sobrenombre del “director homosexual”, pero desde que comenzó a rodar la temática de sus películas le han granjeado esta denominación. “Cuando mis películas llegaron a Estados Unidos comenzaron a llamarme así. Nunca he ocultado el hecho de que sea gay, pero me resultaba extraño, porque en España nunca me han etiquetado así”, se quejaba.

Él ha mantenido una vida discreta, dejando los entresijos de su intimidad lo más lejos posible de la atención mediática. De hecho, ha confesado que con su madre nunca sintió la necesidad de hablar de su sexualidad y no fue hasta su muerte cuando lo trató con mayor normalidad.



En la noche de este miércoles, Pedro Almodóvar presentaba en Madrid su nueva película, ‘Dolor y gloria’, en la que han estado los rostros más populares de nuestro país. Allí, el director ha hablado de esta cuestión, sobre su sexualidad, y más asuntos.