Paz Padilla lleva días en el foco mediático por culpa de su aparición en la presentación de la nueva temporada de Halloween en el parque de atracciones de Madrid. En este evento, la humorista no dudó en acercarse hasta los medios de comunicación para hablar de todos los frentes que tiene abiertos: su vuelta a la televisión, sus negocios, su obra de teatro… El vídeo que protagonizó ha dado mucho que hablar por la forma que tuvo de contestar a la prensa.

Su actitud ante la cámara ha provocado muchas críticas. Muchos han entendido que estaba borracha. Sin embargo, la madre de Anna Ferrer Padilla ha querido dar explicaciones sobre lo ocurrido. Lo ha hecho después de recibir muchos mensajes: «Quiero aclarar una cosa porque he visto por redes sociales algo que me ha llamado mucho la atención. Sé quién lo dijo porque es un reportero que trabaja en Europa Press. Dijo que yo estaba en La Casa del Terror achispada, como borracha», ha empezado diciendo algo molesta con lo ocurrido.

Asegura que no bebe alcohol por su enfermedad

Ha querido dejar claro que ella nunca bebe alcohol: «Quiero decir que yo no bebo nunca alcohol. Lo muestro», continúa declarando mientras enseña un botellín de cerveza sin alcohol. «Siempre bebo cerveza sin alcohol. Primero porque no puedo beber. Tengo una enfermedad que se llama el síndrome de Gilbert. Me altera muchísimo y no digiero el alcohol, no lo asimilo. Y luego, ¿alguien se extraña o se sorprende de que yo esté de cachondeo y haga broma? Yo creo que no, es mi forma de vivir», dice tajante.

No ha querido darle muchas más vueltas, pero sí que ha hecho un apunte antes de cambiar de tema: «Pero bueno, lo que quiero hacer es aclarar que no bebo alcohol. No tengo nada en contra de la gente que bebe alcohol, pero yo precisamente no puedo. Nunca me arriesgo porque con mi salud no juego. Va por ti», termina diciendo.

Pero, ¿qué enfermedad padece Paz Padilla que le impide beber alcohol? Como ella misma ha dicho, la humorista sufre el síndrome de Gilbert, una afección hepática común en la que el hígado no funciona correctamente. De hecho, no es capaz de procesar adecuadamente la bilirrubina. Esta enfermedad puede es hereditaria. Hay que evitar comer una serie de alimentos como el azúcar, el membrillo, la mermelada, las bebidas azucaradas o las grasas malas. Además, hay que evitar el consumo de bebidas alcohólicas, algo que ha hecho ya Paz Padilla.