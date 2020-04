Paz Padilla está sobrellevando lo mejor que puede el confinamiento en casa junto a su marido, su hija, Anna Ferrer, y el novio de esta. La presentadora de ‘Sálvame’ ha intervenido en ‘Esto es lo que hay’, el nuevo programa de Canal SUR presentado por Rocío Madrid, y ha explicado cómo se encuentra y ha desvelado detalles de su relación con su yerno.

Paz Padilla ha sido muy sincera y ha confesado que echa de menos los abrazos y que está deseando volver al programa de las tardes de Telecinco para besar a todo el mundo. «Soy muy besucona. En ‘Sálvame’, Jorge y Carlota no besan pero yo bajo las escaleras besando a todo el mundo y diciendo «¡dónde están mis ‘viejas’! Todavía sigo pensando que soy una afortunada de vivir de lo que me gusta«, ha relatado entre risas dejando claro que cuando vuelva a su puesto de trabajo no besará al público por miedo a poder contagiarlos.

Con los ojos vidriosos, la gaditana ha reconocido que nunca se podía haber imaginado estar viviendo en esta situación y quiso recordar una historia que protagonizó hace unos días. «Fui a casa de mi manager, que tiene una bebé preciosa, es guapísima. Fui a pedirle la máquina de coser por que la mía se me había estropeado. Me la dio como si fuera su mayor tesoro, era de su madre. Me la dejó fuera de la casa y vi a la niña a través de los cristales. Todavía me resulta increíble que no pueda abrazarla porque no podía cogerla, por una pandemia. Me dolió mucho. Lo único que quiero es besar y abrazar a mi gente», admitía.

Su estrecha relación con el chico de su hija

De la misma forma, Paz Padilla ha dejado claro que mantiene una gran relación con Iván, el novio de su hija. Ambos se encuentran junto al matrimonio confinados en casa y aprovechan las horas de encierro para pasar tiempo en familia.

La actriz de ‘La que se avecina’ ha reconocido que es muy feliz junto a ellos y no duda en fardar del atractivo de su yerno. «¿Has visto lo bueno que está el novio de mi hija? Mi hija y yo siempre nos damos abrazos de energía, así lo llamamos nosotras. Un día llegué a casa y estaba mi yerno probándose camisetas, con sus músculos y su plan surferito. Me dijo mi hija si quería un abrazo de energía y le dije que los tres, los tres… ¡Es que está muy bueno mi yerno!«, presume.

Además, ha compartido una divertida anécdota que evidencia, aún más si cabe, su estrecha relación. «De repente, vi una rata enorme y le dije al perro que le mordiera. No hizo nada. Fui a la habitación de mi hija, los cogí dormidos, me quedé entre los dos, no me moví. Le hice levantarse de la cama en calzoncillos, ¡qué susto le di al pobre!«, comenta entre risas.

La razón por la que no presenta ‘Sálvame’

Hace semanas que Paz Padilla no aparece por ‘Sálvame’. Ante estos, muchos se preguntan la razón por la que la humorista no está presentando el espacio de Mediaset y ha sido ella misma quien ha aclarado el asunto. «Lo tuve claro desde el principio. Yo estoy con mi marido, mi hija, mi hermana y con la chavala que trabaja conmigo en casa. Tengo que proteger a mi gente, así que decidí quedarme en casa porque es la única manera de parar el virus. Gracias por seguir ahí cada tarde porque estáis haciendo el confinamiento mucho más ameno y más sencillo cada tarde», explicó en una conexión con el espacio de La Fábrica de la Tele.