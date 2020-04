Paz Padilla siempre ha mostrado su preocupación por el coronavirus desde el comienzo de esta emergencia sanitaria. De hecho, desde el principio también sacó su lado más solidario y se puso a coser mascarillas y batas para los sanitarios en su domicilio. También ha trabajado junto a Cruz Roja para ayudar a todas las personas que se están viendo afectadas a raíz de esta situación que está generando tanto sufrimiento a muchas familias que han perdido a sus familiares sin ni siquiera poder darle un último adiós.

Por este motivo, Paz siempre recurre a las redes sociales tanto para pedir responsabilidad a sus seguidores, como para pedir ayuda para intentar superar esta emergencia solidaria o incluso para contar cómo está viviendo en primera mano el confinamiento. También ha querido agradecer a su hermana su labor, ya que es personal sanitario. La presentadora y actriz, sin lugar a dudas, está dejándose también la piel en estos momentos tan complicados a los que nos estamos enfrentando.

Paz Padilla está muy afectada por la crisis sanitaria de la Covid-19

«Me ha mandado una foto el jefe de protección civil de mi pueblo y me he emocionado. Os quiero dar las gracias a todos los que habéis colaborado, a los que habéis participado y a los que estáis en la primera batalla luchando contra esta terrible enfermedad, que es la pandemia del Covid», ha comenzado diciendo Paz Padilla en su cuenta de Instagram. Después, con las lágrimas en los ojos también ha querido mandar un mensaje a los políticos que están tanto gobernando el país como en la oposición.

«Quiero decir a todos nuestros políticos y nuestros representantes que por favor piensen en ellos, en los que están muriendo, que son 25.000 personas y 25.000 familias. Dejad de pensar y mirarse vuestro ombligo, dejad de hacer política de adolescente y poneros en serio ya. Está sufriendo muchísima gente, por favor lo pido. Hacer vuestro trabajo», ha sentenciado Paz Padilla a través de sus Stories visiblemente muy afectada por lo que está sufriendo el país a consecuencia de esta emergencia sanitaria.

Paz Padilla no puede más y no entiende el comportamiento de los políticos ante esta emergencia sanitaria. Por este motivo, la presentadora de televisión ha hecho esa petición a los políticos para que remen todos a una y dejen de lado sus diferencias, ya que la cosa es más seria de lo que algunos piensan. Y es que la crisis sanitaria está afectando a muchas personas que están perdiendo a familiares, que están perdiendo su trabajo y que están viendo como su vida se viene abajo. Ahora, que vemos la luz al final del túnel, es el momento en el que tenemos que ser más fuertes y trabajar más codo con codo.