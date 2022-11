Paz Padilla no puede estar más feliz. La presentadora de televisión ha revelado que su obra de teatro ‘El humor de mi vida’ llegará al cine, de hecho, comenzará a rodar muy pronto. Por primera vez, los espectadores serán testigo de una película sobre su vida y sobre la pérdida de Antonio Vidal, el que fue su gran amor. Su marido falleció en el verano de 2020 tras un cáncer que no pudo superar, una batalla sobre la que ella se ha confesado en un libro que te ayuda a entender las pérdidas y a tener otra visión cuando te sucede algo así. «¡Vuelvo al cine en primavera! Vamos a rodar El humor de mi vida», dice la gaditana.

La empresaria, comunicadora y actriz no solo es la artífice del guion, sino que actuará en la película y seguirá muy de cerca cada detalle de este film en el que ella es la verdadera protagonista. Si bien todavía no quiere dirigir, en el futuro no lo descarta en absoluto. Paz Padilla se atreve con todo y quizás en el futuro se forme para probar otro rol en el que hasta ahora no se ha inmerso. «Yo interpretaré a una de las Paz. Y a Antonio, no lo sé… Me gustaría alguien que sea parecido a él. Pero para eso están las directoras de casting. Yo también estaré muy implicada en la película, porque el guion es mío. Pero no dirigiré. ¡Para eso están los profesionales! Aunque me gusta dirigir y no descarto que lo haga en un futuro», ha desvelado en El Mundo.

La artista ha estado rodando ‘A todo tren 2: Ahora son ellas’, película en la que aparece ella junto a Paz Vega y que llega a los cines el próximo 2 de diciembre. En ella comparte rodaje con Leo Harlem o Santiago Segura, quien a su vez dirige el proyecto y, aunque está encantada con la película, quiere probar otras cosas nuevas. Eso sí, no solo está centrada en el cine, sino que además seguirá con la televisión. Paz sigue vinculada a Mediaset, donde fue readmitida tras una batalla legal y donde meses después de este hecho todavía no tienen proyecto para ella. Ella, por su parte, espera que el programa que presente se adapte a su forma de ser y que sea divertido, pero ¿volvería a ‘Sálvame? La decisión no depende de ella, pero espera tener un nuevo proyecto y probar así nuevas sensaciones y experiencias.

Aunque Paz Padilla ha rehecho su vida con Fran Medina, tal y como pudo saber SEMANA en exclusiva, para ella es sanador recordar su historia de amor con Antonio Vidal, al que perdió hace más de dos años.