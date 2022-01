El pasado 29 de diciembre, Paz Padilla se convirtió en la protagonista del día tras recibir numerosas críticas por no haber acudido al homenaje que se celebró en honor a Chiquito de la Calzada, en Huerin, Málaga. Esta se encontraba trabajando en Zahara de los Atunes, Cádiz, para una sesión de fotos para la firma que tiene junto a su hija, ‘No Ni Ná’. Fueron muchas las personalidades que acudieron al lugar para destapar el monumento en honor al humorista, pero con una gran ausencia: la de Paz Padilla. Ahora, ella se enfrenta a todas las críticas recibidas y se defiende con una sorprendente declaración que ha dejado a todos perplejos. “Conociéndolo como lo conocía, estaría ahora mismo flipándolo”, ha dicho. ¿A qué se refería?

Muchos compañeros de Paz Padilla se refirieron a ella como la gran ausente en el homenaje a Chiquito

“Estamos los justos, el que no está es porque no ha querido”, decía Manolo Sarría; “La notificación creo que se le mandó, pero tiene mucho que hacer”, decía Tony Antonio. En un primer momento, la presentadora de ‘Sálvame’ ha optado por guardar silencio ante las alusiones que algunos de sus compañeros de profesión hacían sobre ella en el día del homenaje de Chiquito de la Calzada. Sin embargo, ha querido mostrar su alegría por la estatua que habían realizado en homenaje: “Yo estoy muy feliz y sé que Chiquito estará muy feliz también con esa estatua tan bonita”, ha dicho.

“Estoy muy orgullosa de Chiquito y de los compañeros y amigos que le han hecho este homenaje, gracias”, insistía la presentadora, que guardaba silencio cuando le preguntaban si le hubiera gustado ir. A pesar de que ella no ha dado más detalles sobre el motivo que le había impedido acudir al homenaje, sus compañeros han querido recordar que tras salir de su positivo en coronavirus, tuvo que prepararse para las Campanadas. En defensa de ella, también han querido aclarar que Paz Padilla fue una de las personas que pidió públicamente que se concediera al humorista la medalla de Andalucía.

“Conociéndolo como lo conocía, estaría ahora mismo flipándolo”, ha dicho la presentadora

Ante estas palabras, Paz Padilla se mostraba muy emocionada: “Si esto sirve para que la gente le siga recordando, gracias”. Estas palabras han terminado con un fuerte aplauso por parte del público y de sus compañeros que se encontraban en plató. Además, Paz Padilla ha terminado con una tajante declaración: “Conociéndolo como lo conocía, estaría ahora mismo flipándolo”. No ha querido dar más detalles sobre esta polémica.

Paz Padilla vivió un complicado momento cuando se enteró del fallecimiento de Chiquito de la Calzada. Era muy amigos y eso lo ha demostrado en cada una de sus declaraciones: «Chiquito destacó siempre cuando empezamos a hacer ‘Genio y Figura’. Él nunca dejó a su Pepita, no tenía depresión, tenía tristeza», explicaba en agosto de 2020.

Hace algunos meses, volvía a estar presente en una polémica cuando se habló del motivo que llevó a que no se terminaba de construir la estatua homenaje al humorista. Se supo que Paz supuestamente no había querido colaborar poniendo dinero y ‘Sálvame’ hizo público el disgusto de la familia de Chiquito con Paz. La presentadora de televisión prefirió no contestar y se mantuvo en silencio. Recibió el apoyo de sus compañeros, pero siguió sin querer decir nada.