Este 2022 ha sido un año de cambios para Paz Padilla. Tras su despido de ‘Sálvame’, la humorista se ha centrado en sí misma y ha hecho una catarsis personal con la que asegura sentirse satisfecha. «Fuera es donde está la vida», dijo hace unas semanas. Fue en el mes de enero cuando Mediaset prescindió de sus servicios como presentadora, una salida que le ha servido para volver a su Cádiz natal. «Ya he tenido fama, popularidad, ya lo he tenido todo… Ahora quiero tiempo para estar con mi gente, cerca del mar, cerca de mi Cádiz… ¿Sabes lo que he llorado por no ver mi mar? Me levantaba y solo veía montañas y cemento», comenta Paz Padilla en ‘Gente Maravillosa’, programa que visitó este miércoles.

La cómica está feliz con la vida que ahora ha elegido tener junto a sus seres queridos, en especial, junto a su hija Anna, quien, a pesar de residir en Madrid, está muy pendiente de su progenitora. La influencer ha querido sorprender a su madre en una cita televisiva en la que sabía que la emoción iba a estar presente, aunque jamás imaginó que nada más escucharla rompería a llorar. Y es que ambas tienen una relación muy estrecha, tanto que se definen como «solamente una». «Yo siempre digo que soy la madre de las dos. Ni en 100 años podría agradecer lo que haces por mí. Esto nunca va a cambiar porque somos una», ha espetado su hija Anna Ferrer. Sin poder evitar las lágrimas, Paz Padilla se ha derrumbado ante Toñi Moreno, quien ha hecho hincapié en que esta emoción no era por dolor y sí por todo lo bonito que su ‘pequeña’ le hace sentir.

En ese instante Paz ha dejado claro que para ella llorar no es nada malo, sino todo lo contrario. «Yo lloro mucho. Siempre digo que salgo a la calle llorada cada día, porque tengo muchos recuerdos», ha reconocido la invitada de Toñi Moreno. Entre otros muchos los relacionados con su gran amor, Antonio Vidal, que falleció a causa de un cáncer el pasado 18 de julio de 2020. Le echa infinitamente de menos, pero con el tiempo aprendió a entender su partida, una enseñanza que ha mostrado en la obra de ‘El humor de mi vida’.

Paz Padilla está orgullosa de sus logros, de la educación que le ha dado a su hija y de que ahora ella pueda volar completamente sola. La joven es empresaria junto a su madre, además de influencer, una faceta que también le aporta grandes beneficios. «Yo solo quería darle una buena educación y que sepa sobrevivir en este mundo ella sola, que tenga resiliencia y una buena carrera. Siempre le digo no dependas de nada y que el precio lo ponga ella. Y el lugar donde tiene que llegar lo pone ella. Y ahora la veo tan preparada, tan fuerte y segura de que no me da miedo dejarla aquí. Es una niña muy feliz», ha dicho.

