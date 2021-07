Paz Padilla, atacada por Risto Mejide donde más duele, le acusa de apoyar un “peligroso método”

Risto Mejide ha centrado la atención de su nuevo programa en el libro de Paz Padilla, pero no para promocionarlo, sino para denunciar lo que en él se dice y que, según él, atenta contra la ciencia y supone un «peligroso método»

Si el martes fue un buen día para Paz Padilla, el miércoles no lo está siendo. La fama es como una moneda, tiene dos caras. Si un día se celebra por todo lo alto la renovación de su contrato con Mediaset, horas después tiene que presenciar cómo la misma empresa para la que colabora la señala como defensora de un “peligroso método” denominado biodescodificación y que le ha situado en el centro de la polémica. Pero ha sido peor aún y es que el artífice de este bofetón mediático ha sido quien fuese su compañero en ‘Got Talent’, Risto Mejide, con el que parece no hacer buenas migas, y quien en su quinta entrega de ‘Todo es verdad’ ha querido reservarle un hueco especial a la presentadora de ‘Sálvame’. Se avecina lío en los pasillos de la cadena y es que se está atacando donde más duele.

Risto Mejide ha querido centrar la atención en una nueva emisión de su nuevo programa en prime time de Cuatro en la biodescodificación. Desde que se viese la promo del programa ya estalló la polémica y es que el presentador señalaba directamente a Paz Padilla al ser partidaria de este “peligroso método” para trabajar las emociones bajo una pseudociencia para tratar las enfermedades. Esto hizo que Paz Padilla, antes de la emisión, pidiese disculpas: “He visto la promo. Quiero pedir disculpas, porque se me ha malentendido. Cuando yo recomiendo la biodescodificación me refiero a las emociones. Interpretarlas”. Pero este paso previo no ha evitado que Risto Mejide vaya con todas sus armas a la guerra y cargue una vez más contra su compañera, atacando directamente donde más le duele, a su libro, el cual es un éxito de ventas, pero que el presentador quiere denunciar por lo que en él se trata y lo cual considera “peligroso”.

Con el libro de Paz Padilla en las manos, Risto Mejide ataca duro: “Estamos ante todo un súper ventas, el número uno, que incluye referencias muy buenas sobre la biodescodificación por ejemplo y os leo textualmente” abre su espacio. “Ella rectifica o cree que rectifica. Insisto, aquí vamos a estar al lado de la ciencia, sea quien sea el que se ponga al otro lado. Sea una presentadora de esta casa o un amigo de alguien. Me da igual. Es nuestra responsabilidad, estamos al lado de la ciencia”. La guerra no ha hecho más que comenzar, vea el vídeo en el que Risto Mejide le planta cara a Paz Padilla y trata de frenar el éxito de su libro denunciando el peligro de atender a algunas afirmaciones que la gaditana realiza en el mismo.