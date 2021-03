La presentadora y la joven influencer han presentado su nueva colección de bolsos y SEMANA no ha querido perderse el acontecimiento.

Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, han demostrado compaginarse, igual de bien, en lo personal y lo profesional ¿El motivo? Su nueva colección de bolsos ‘No Ni Ná’, en la que ambas se han implicado hasta en el más mínimo detalle. Madre e hija han presentado este miércoles, en el afamado restaurante Pólvora, su nueva colección de bolsos. Una colección, en la cual, tanto la presentadora como la joven influencer, han derramado sudor y lágrimas, en el que ha sido el proyecto con más “corazón”.

No faltó ni un detalle, una prueba serológica al inicio del evento, distancias de seguridad, un protocolo estricto … Paz Padilla y Anna Ferrer querían eso, compartir amor, detalle, seguridad, y sobre todo, trabajo. Solo pretendieron eso. Emocionadas y a la vez, nerviosas, ambas se desprendieron de su traje de “personajes populares” para mostrar a todos los allí presentes su secreto mejor guardado: ‘No Ni Ná’, una colección de bolsos en los que no ha faltado detalle. Un trabajo que ha involucrado, más que nunca, a madre e hija. Para tal ocasión las diseñadoras quisieron contar con la música de Paul Alone, un cantautor que logró emocionar, en varias ocasiones, a la presentadora del programa más visto de las tardes de TeleCinco.

Xoan Viqueira, Tamara Gorro, Eva Isanta, Anita Matamoros y Laura Caballero, entre otros, fueron algunos de los invitados que no quisieron perderse uno de los momentos más especiales para ambas mujeres. Fabricados en Ubrique de manera artesanal, tal y como nos contó la propia Paz, con un equipo de más de 40 personas, estos bolsos superarán las expectativas de todos sus seguidores, ya que madre e hija han querido reflejar en esta nueva colección (en la que vamos a encontrar tanto bolsos como carteras) lo que para ellas significa Zahara. Y es que, si existe una localidad en el mundo que para ellas signifique paz, ese es su querido pueblo. «Hemos querido plasmar lo que sientes al estar al lado del mar de allí», ha explicado la humorista.

La actriz, que ha estado pendiente en todo momento de Anna, no ha podido evitar emocionarse en varias ocasiones y dedicarle unas tiernas palabras. «Eres el mejor regalo que el universo me ha dado y espero que esto tenga continuidad», ha dicho emocionada. La cómica no ha podido evitar abrazar y besar a su hija en todo momento. La reacción de la joven ha sido recíproca, pero eso sí, también ha querido dejar claro que durante el proceso de creación de la colección tuvo que ponerse de acuerdo con su madre en alguna que otra ocasión. «Chocábamos mucho, y en más de una ocasión le tuve que recordar que los focos no estaban encendidos». Sin duda un momento profesional y personal que esperemos ambas disfruten a tope, ya que el amor ha sido la principal herramienta para que este proyecto dé a luz.