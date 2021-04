Paz Padilla ha presumido de plan familiar en la playa con sus hermanos. En dos horas, su foto ha cosechado 1.500 mensajes y la mayoría apuntan a que podría haberse saltado las restricciones que el Gobierno ha impuesto en Semana Santa

El coronavirus está siendo muy duro para todos y ‘Sálvame’ no vive ajeno a este drama. Son varios los colaboradores que han vivido en primera persona las consecuencias de la pandemia, ya sea resultando contagiados por el virus o perdiendo a seres queridos, como así le acaba de suceder a Lydia Lozano al tener que despedirse de su hermano por culpa del Covid-19. Paz Padilla podría considerarse entre las afortunadas, aunque la enfermedad le mantuvo durante unos días ingresada en el hospital, dado que ha podido contarlo. Motivo por el cual quiso dejar claro a la audiencia de la importancia de cobrar conciencia de la gravedad de la situación, llamar a la responsabilidad individual y alertar a todos de que no hay que relajarse.

Sin embargo, son muchos en las redes los que este Viernes Santo subrayan que la presentadora no ha seguido su propio ejemplo, señalando que podría haberse saltado una de las restricciones que el Gobierno ha instaurado mientras dure la Semana Santa para minimizar el impacto de la pandemia en la ya temida cuarta ola. Otra ola, la marcada por la oleada de mensajes en su perfil de Instagram, que han pasado quizá por alto el motivo por el que ella ha viajado a Cádiz y es que inauguraba su tienda de ropa ‘Nonina’ en Zahara.

La foto que ha desatado la polémica

Paz Padilla presentaba este jueves ‘Sálvame’, el cual se graba en Madrid. En la mañana de este viernes Paz Padilla estaba en su Cádiz natal, en Zahara de los Atunes, almorzando al sol con la playa como telón de fondo junto a sus hermanos. Así lo ha mostrado ella misma en sus redes sociales, cosechando en tan solo dos horas más de 1.500 mensajes, casi todos de ellos señalando a un mismo punto. ¿Se ha saltado la presentadora las restricciones del coronavirus? Por citar tan solo algunos de los ejemplos de los muchos que se pueden leer en los comentarios de dicha instantánea, encontramos estos: “Y lo de respetar las medidas y no desplazaros que soltaste ayer en ‘Sálvame’. Cuánta hipocresía” o “Ayer te despedías de Sálvame haciendo un llamamiento al sentido común y de la responsabilidad, quedarnos en nuestras comunidades, respetar el confinamiento perimetral. Y dirás que estás trabajando”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

También otros muchos usuarios se comparaban con Paz Padilla: “Y yo 6 meses sin poder ver a mi familia, respetando todas las medidas” o “Está claro que ha trabajar no ha ido. Ha ido a ver a la familia y disfrutar de su tierra. Ya cada uno que piense lo que quiera. Pero yo llevo sin ver a mi familia meses por vivir en ciudades distintas” o “Yo flipo de verdad, no es por criticar, pero soy de Córdoba, vivo en Algeciras y llevo sin ver a mi familia no me acuerdo ya ni cuanto y me sigo jodiendo por respetar las normas y aquí la gente haciendo lo que le dé la gana, en serio tengo mucha rabia e impotencia”. Y hay cientos de mensajes apuntando a la misma posibilidad de que haya desatendido su propio consejo y se ha marchado a Cádiz, a pesar de las restricciones.

Vídeo: Gtres

La llamada a la responsabilidad de Paz Padilla

Como decíamos, este jueves Paz Padilla se despedía de la audiencia llamando a la responsabilidad individual, pidiendo por favor que nadie se desplace en Semana Santa para tratar de frenar el avance de la ya probada cuarta ola del coronavirus. Tras explicar su paso por el hospital y las duras imágenes de las que fue testigo, continuó: “Lo siento. Quería contar un poco lo que he vivido yo para que la gente se conciencie de que el Covid es algo serio. Además, mandaba un mensaje directo al Gobierno para que agilizase el proceso de vacunación, después de reclamar a la ciudadanía hacer su parte: “He pedido por favor al personal que trabaja en la tele, que se supone que somos servicio primario. Trabajamos en una nave, aquí no hay ventilación, tan solo una puerta que se abre en publicidad. Estamos sin mascarilla, intentamos mantener todo el sistema de seguridad, pero que nos vacunen. A mí ya no me hace falta, pero seguiré reivindicándolo, porque tengo compañeros que lo necesitan”.

Un día después, en su Instagram….