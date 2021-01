La presentadora necesitará andar con muletas después de sufrir una aparatosa caída mientras bajaba las escaleras de su casa.

Esta semana, Paz Padilla ha sufrido un accidente doméstico que le ha hecho tener que dirigirse al hospital. “¡Le han puesto muletas!”. Así lo ha anunciado su hija, Anna Ferrer Padilla, quien ha acompañado a su madre al médico tras caerse por las escaleras y hacerse un esguince en el pie.

“Cuenta… ¿Qué te pasó ayer?”, le preguntaba Anna a su madre. “Pues que me dolía el tobillo. Bajando las escaleras me pegué un porrazo y me dolía muchísimo. Esta mañana he dicho: ‘Creo que voy a tener que ir al hospital’ y aquí estamos”, ha respondido Paz Padilla a través de Stories. “¡Muletas! Le han puesto muletas”, exclamaba la joven. Tras salir de la sala de urgencias, madre de hija compartían las imágenes de su visita al hospital. “La niña cachondeándose de la madre”, comentaba Paz en sus redes. Asimismo, tranquilizaba a sus seguidores dejando claro que no se trataba de nada grave: «Me he doblado en tobillo con un escalón, pero estoy bien».

Con su habitual sentido del humor, la presentadora y humorista ha compartido con sus ‘followers’ la evolución de su pie. De momento le toca tener inmovilizado el pie durante varios días. «Me han puesto esta tobillera para que no ponga el pie en el suelo», ha señalado la gaditana.

No es el primer accidente doméstico que sufre Paz Padilla en el último año. Hace unos meses sufría otro percance en casa mientras cocinaba. «Os voy a explicar lo que me ha pasado”, explicaba la actriz en sus historias de Instagram. Entonces mostraba a su legión de simpatizantes su dedo vendado. “Resulta que el otro día hice carne al horno. Quise cortarla y el cuchillo no me cortaba mucho”, explicaba. “Y tuve la brillante idea, la estupidez, mejor dicho, de coger el cuchillo jamonero. Y entonces… ¡raf! Me han puesto tres puntos. Pero bueno, así soy yo, por hacer el tonto», detallaba, advirtiendo a los usuarios de los peligros de manejar este tipo de utensilios de cocina.

Hace apenas unos días, Paz Padilla protagonizaba un bonito gesto con su compañera Belén Esteban, a la que regaño una sudadera de su marca en un momento muy delicado: en plena guerra con Anabel Pantoja por el negocio de las joyas del que ambas eran imagen. «¿Vienes a escuchar el mar o a que te escuche él a ti?», se podía leer en la dedicatoria. Belén Esteban se mostraba muy agradecida por el regalo.