Está claro que Paula Vázquez y Jorge Javier Vázquez no se van a llevar el Premio a la Mejor Amistad de este 2020. Esto es algo más que evidente. Los presentadores se han enzarzado públicamente. Mientras que el presentador de ‘Sálvame’ se toma con humor las críticas de Paula, esta sí que se toma más en serio estas polémicas que le han hecho estar de nuevo en el punto de mira.

Jorge Javier ha agradecido a Paula el tener ahora él trabajo

Jorge Javier Vázquez ha escrito en su blog su agradecimiento a la presentadora por su marcha de la cadena por una cuestión de «conciencia», además aseguró que “le tengo mucho cariño a Paula” porque “es compañera” y porque “compartimos apellido”. Tras esto acabó diciendo que “gracias a ella estoy trabajando mucho en Mediaset”. Por si fuera poco, también ha querido desvelar el motivo: «Ella decidió irse porque quiso incluir una cláusula de conciencia en su contrato y parece ser que como no le concedieron ese deseo se largó. Nunca se lo agradeceré lo suficiente porque como yo no tengo conciencia no paro de trabajar», ha escrito el popular presentador en mencionado blog. Este mensaje del presentador de ‘Sálvame’ viene después de la crítica de Paula al programa que presenta Jorge Javier Vázquez. Pero todavía no llegamos ahí.

Jorge Javier ha querido promocionar su blog a través de twitter con el siguiente mensaje: «Pablo Iglesias nos pidió a la camarada Paula Vázquez y a mí que hiciéramos un poco de ruido para desviar la atención hacia otro foco que no fuera el Gobierno. Ahora que soy líder de la izquierda debo de tener claras mis prioridades». Un mensaje al que respondió otro usuario de Twitter que le espetó: «Tú eres ante todo, ¿gilipollas?». Insulto dirigido al de Badalona, que ella secunda con estas cuatro palabras: «Alguien tenía que decirlo» y después dio las gracias al internauta públicamente. Hay que echar la vista atrás para encontrar el momento en el que explosionó esta guerra mediática entre ambos presentadores.

Paula aseguró que ‘Sálvame’ es un programa «machista y misógeno»

Ocurrió hace unos días cuando Jorge Javier arremetió durantemente contra Vox y confesó que el programa que presenta en Telecinco es «de rojos y maricones». Este comentario no pasó desapercibido por los internautas y las redes sociales ardieron, tanto que hasta en ese momento en Trending Topic. Había opiniones para todos los gustos, tanto personas que aplaudían la actitud y opinión de Jorge Javier como aquellos que lo criticaban duramente. Tal y como estábamos diciendo, había opinión para todos los gustos y es que algunos usuarios de las redes han asegurado que este programa era un «ejemplo a seguir de libertad». No solo los usuarios desconocidos quisieron dar su opinión al respecto, también lo hizo Paula Vázquez.

La presentadora aseguró en su perfil de las redes sociales que «Sálvame es el programa más machista y misógino que existe en la televisión. Años viviendo de criticar la vida privada de «fundamentalmente» mujeres ¿Y ahora resulta que son la epifanía del sentido común?», escribió en su cuenta de Twitter y añadió los siguientes hastagh: «#abuenashorasmangasverdes y #amosnomejodas». Un tuit que acaparó la atención de todos. A pesar de este comentario, ninguno de los trabajadores del programa de Telecinco hizo hizo mención alguna a esta crítica. Hasta ahora.

Paula Vázquez lleva más de diez años desvinculada de Mediaset

Cabe recordar que toda esta polémica y revuelo ha venido después del ‘Caso Merlos’. Y es que muchos aseguraron que todo esto era algo en contra de Alfonso Merlos por ser cercano a la extrema derecha y que inclusive esto era un complot contra él por parte de la izquierda. Jorge Javier no pudo evitar sonreír sobre este supuesta conspiración contra la derecha y espetó que ‘Sálvame’ era un programa de «rojos y maricones, quién no lo quiera ver que no lo vea. Es una declaración de principio». Estas palabras supusieron que el presentador se convirtiera en Trending Topic, tal y como hemos dicho anteriormente.

Ahora, se ha ganado a una enemiga más, Paula Vázquez. La presentadora ha estado durante los últimos años al frente de ‘Fama a bailar’, programa vinculado a Movistar+. Además, hay que echar la vista mucho hacia atrás para ver la vinculación de Paula a Mediaset, pues el último programa que presentó fue en 2008 cuando estuvo al frente de ‘Pekín Express’ en Cuatro. Desde entonces, terminó su vinculación con Mediaset, algo que ahora el presentador agradece tirando de humor e ironía. ¿Volverán a tirarse los trastos a la cabeza?