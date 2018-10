Paula Echevarría ya no esconde su amor por Miguel Torres

Paula Echevarría no puede estar más feliz. Así de claro se lo dijo la actriz a Pablo Motos cuando éste le preguntó por cómo se encontraba personalmente. No hizo falta añadir nada más, porque la cara de la actriz de ‘Ola de crímenes’ lo decía todo. Paula Echevarría está enamorada de Miguel Torres, y no hace falta gritarlo a los cuatro vientos…

Desde que empezara a salir con Miguel Torres, Paula Echevarría ha tomado una decisión muy drástica: no hablar de su relación ante los medios ni tampoco mostrar sus planes románticos en pareja a través de las redes sociales. En una de sus apariciones públicas, justo cuando su divorcio con David Bustamante causó un gran revuelo mediáticos, Paula Echevarría aseguró que ahora todo iba a cambiar, que era consciente de que los medios no eran amigos y que iba a procurar no hablar de su vida personal.

Esto es algo con lo que ella no ha tenido problemas nunca. La actriz española siempre ha querido mantener una relación cercanos con los medios y no ha tenido reparos a la hora de hablar de ella ante las cámaras. Pero parece haber tomado un nuevo camino. Eso sí, parece que va dando pasos poco a poco. Y es que Paula ha querido destacar en su Instagram las pocas fotos que tiene junto a Miguel en su Instagram.

Aunque son pocas fotos, Paula ha reunido todas las instantáneas bajo el álbum ‘Love’. Podemos ver a la actriz y a Miguel disfrutando de sus planes más románticos: cenas sorpresa, besos, miradas e incluso frases de amor que nos muestran el bonito momento por el que están pasando.